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    Bakan Yardımcısı Kıran, Ukrayna'dan tahliyeler hakkında konuştu

    Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının kara yoluyla Türkiye'ye gelişlerinde, bölgedeki ülkelerle yakın iş birliği yaptıklarını belirtti.
    • AA
    • 26.02.2022 - 00:34
    • Güncelleme : 26.02.2022 - 00:40
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    Bakan Yardımcısı Kıran, Ukrayna'dan tahliyeler hakkında konuştu

    Twitter'dan paylaştığı mesajda Kıran, "Ukrayna'dan kara yolu ile tahliye operasyonlarımıza başladık. Tahliye operasyonlarımızla veya kendi imkanlarıyla ayrılacak vatandaşlarımızın sınır kapılarından geçişlerini kolaylaştırmak için bölge ülkeleriyle yakın iş birliği içindeyiz." ifadesini kullandı.

    Kıran, Ukrayna'dan ayrılacak vatandaşların kara sınır kapılarından geçişlerinde tabi olacakları uygulamalara da yer verdi.

    Buna göre, söz konusu sınır kapılarındaki güncel uygulamalar şöyle:

    "Polonya: Pasaport veya kimlik kartıyla girilebiliyor. PCR testi, aşı sertifikası ve vize istenmiyor.

    Romanya: Pasaportla girilebiliyor. PCR testi, aşı sertifikası ve vize istenmiyor.

    Moldova: Pasaport veya kimlik kartıyla (PTF Criva-Mamaliga, Larga-Kelmenti, Bbriceni-Rossoşani, Palanca-Maiki-Udobnoe, Giurgiuleşti-Reni sınır kapıları) girilebiliyor. PCR testi, aşı sertifikası ve vize istenmiyor.

    Macaristan: Pasaportla girilebiliyor. PCR testi veya aşı sertifikası (antijen testi yapılmaktadır) isteniyor. Aşı sertifikası olmayanlara PCR testi yapılıyor. Vize isteniyor.

    Slovakya: Pasaport veya (Slovakya makamlarınca yapılacak) bireysel değerlendirmeye göre kimlik kartıyla girilebiliyor. PCR testi, aşı sertifikası ve vize istenmiyor.

    Bulgaristan: Pasaportla girilebiliyor. PCR testi, aşı sertifikası ve vize istenmiyor."

    Bakan Yardımcısı Kıran, Ukrayna dan tahliyeler hakkında konuştu #1


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