Bakü: İran'ın tehditleri, Azerbaycan'ı asla korkutamaz Bayramov'un İsrail ziyareti, Tahran'da gündem oldu. Suçlamalara tepki gösteren Bakü, "Azerbaycan, topraklarının üçüncü ülkelere karşı kullanılmasına izin vermez" dedi. Ermenistan hatırlatması da yapıldı.

AA & Ensonhaber

Azerbaycan ile İran arasında gerilim yaşanıyor.

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov'u çarşamba günü ülkesinde ağırladı.

İsrail'de Bayramov-Cohen görüşmesi

Cohen, "Azerbaycan stratejik bir ortak." dedi, "bölgesel güvenlik konularında" yakın iş birliğine dikkat çekti. İsrailli Bakan, gelecek ay Bakü'yü ziyaret edeceğini söyledi.

Times of Israel gazetesi, "Bakü'nün muhtemelen İsrail'in İran üzerinde keşif uçuşları başlatmak için topraklarındaki üsleri kullanmasına ve nükleer programını bozmak için ülkeye istihbarat ajanları göndermesine izin vereceği" şeklinde bir iddia ortaya attı.

İran'ın suçlamasına Azerbaycan'dan tepki

Bunun üzerine İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasser Kanaani, "Azerbaycan topraklarının, İran'a tehdit oluşturmak için bir platforma dönüştürülmek istendiğini" öne sürdü.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, İranlı yetkilinin açıklamasına sert tepki gösterirken iddiaları yalanladı.

"Bu tehditler asla korkutamaz"

Konuyla ilgili açıklama yapan Bakanlık, Bayramov'un İsrail Dışişleri Bakanı'yla yaptığı basın toplantısında İran'a karşı herhangi bir tavır belirtmediğini hatırlattı:

Bu bağlamda İran Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı bu açıklamayı Azerbaycan karşıtı bir adım olarak değerlendiriyoruz.



Azerbaycan'ın, topraklarının üçüncü ülkelere karşı kullanılmasına asla izin vermediğini size bildiririz. İran'dan gelen bu tehditler Azerbaycan'ı asla korkutamaz.

"Ermenistan'ı, gönderilen askeri desteğe rağmen mağlup ettik"

Açıklamada, İran'dan Ermenistan'a gönderilen askeri desteğe rağmen Azerbaycan ordusunun 2020 yılında işgalci Ermenistan ordusunu mağlup ettiği belirtildi.

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"İran-Ermeni kardeşliği bölgeye tehdit"

Bundan sonra Azerbaycan'a yönelik her türlü saldırganlık ve provokasyonun kararlılıkla engelleneceği vurgulandı ve şöyle denildi:

İran'ın, Karabağ ve Doğu Zengezur'u işgal edip buraların yağmalanmasına, bu bölgelerdeki evlerden çıkarılan taşların İran pazarlarında satılmasına, mevcut 67 caminin 65'inin yıkılmasına aldırış etmediği biliniyor.



İran-Ermeni kardeşliği, bölgenin tamamı için bir tehdit olmaya devam ediyor.

"İran topraklarından Azerbaycan'a tehdit var"

Öte yandan, Kanaani'nin söylediğinin aksine, İran topraklarından Azerbaycan'a yönelik tehdit ve provokasyonların yapıldığına dikkat çekildi:

Örneğin, Azerbaycan sınırında yapılan askeri tatbikatlar, sınırda askeri uçuşların yapılması, İranlı yetkililerin Azerbaycan karşıtı açıklamaları.



Devrim Muhafızları tarafından çocukları da kullanarak Hudaferin köprüsü yakınında Azerbaycan'a yönelik tehdit videoları çekilerek paylaşılması.



Azerbaycan'ın İran büyükelçiliğine yönelik terör saldırısı ve Milletvekili Fazıl Mustafa'ya karşı terör saldırısındaki soruşturmada ilk izlerin İran'ı işaret etmesi.

Fazıl Mustafa'ya saldırı

Azerbaycan'da, geçtiğimiz günlerde, yerel saatle 21.51 civarında Büyük Kurtuluş Partisi Genel Başkanı ve Milletvekili Fazıl Mustafa, uğradığı silahlı saldırıda yaralanmıştı.

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi, Mustafa'ya yönelik silahlı saldırıyı terör eylemi olarak nitelendirerek, saldırıyla ilgili “terör” soruşturması açıldığını duyurdu.

Mustafa, sağ omuzundan ve sağ ayağından yaralandı. Hastaneye kaldırılan ve iki operasyon geçiren Mustafa'nın hayati tehlikesi bulunmuyor.