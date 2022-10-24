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    Bakü, Rus kanalında Azerbaycan karşıtı yayına tepki gösterdi

    Azerbaycan, Rusya Dışişleri Bakanlığı'na nota verdi. Moskova yönetiminden acil önlemler alması istendi.
    • 24.10.2022 - 17:14
    • Güncelleme : 24.10.2022 - 17:29
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    Bakü, Rus kanalında Azerbaycan karşıtı yayına tepki gösterdi

    Rusya devlet televizyonunda Azerbaycan karşıtı yayına yer verilmesi, Bakü yönetiminin tepkisini çekti.

    Azerbaycan'ın Moskova Büyükelçiliği, konuyla ilgili açıklama yaptı.

    Azerbaycan aleyhine yapılan konuşmalara tepki

    Açıklamada, 20-21 Ekim'de 1. Kanal'da yayınlanan "Büyük Oyun" isimli programda, Rus siyaset bilimciler ve Ermeni kökenli uzmanların Azerbaycan aleyhine konuşmalar yaptığı hatırlatıldı.

    Büyükelçilik, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün sorgulanması nedeniyle Rusya Dışişleri Bakanlığı'na nota verdi.

    "Konuklar, iki millet arasında düşmanlık tohumları ekti"

    Notada, programın konuklarının, Ermenistan'daki intikam yanlısı güçleri geçmişte kalan çatışmayı yeniden canlandırmaları için kışkırttıkları ve ayrılıkçılığı destekleyerek iki millet arasında düşmanlık tohumları ektikleri kaydedildi.

    Rusya'ya çağrı: Acil önlemler alın

    AA'nın aktardığına göre, programda yaşananların, Rusya ile Azerbaycan arasında imzalanan 22 Şubat 2022 tarihli müttefiklik faaliyetlerine ilişkin anlaşmaya aykırı olduğu belirtilerek, Rusya'dan basın mensuplarının provokatif eylemlerinin durdurulması ve gelecekte tekrarlanmaması için acil önlemler alınması istendi.

    Bakü, Rus kanalında Azerbaycan karşıtı yayına tepki gösterdi #1


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