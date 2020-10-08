Dolar
7.9292
0.6013%
Euro
9.3185
0.4538%
Altın
1899.24
0.6385%
Borsa
1150.31
-0.1822%
G. Altın
484.15
1.1682%
Bitcoin
85004.19
1.1981%
EXEN Coin
12.92
-0.61%
23ºC
İstanbul
Çok bulutlu 23 C

    Bakü sokakları Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla donatıldı

    Azerbaycan'ın başkentinde bina ve iş yerleri, Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla süslendi.
    • AA
    • 08.10.2020 - 16:45
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Bakü sokakları Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla donatıldı

    Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusuna karşı elde ettiği başarıların ve bazı bölgelerin işgalden kurtarılmasının sevinç ve coşkusu yaşanıyor.

    Topraklarını işgalden kurtarmak için operasyonlarını sürdüren Azerbaycan ordusuna destek veren Bakülüler, neredeyse kentin tüm binalarını bayraklarla donatıyor.

    TÜRKİYE'NİN BAYRAKLARI BAKÜ SOKAKLARINDA

    Sokaklarda Azerbaycan bayrağının yanı sıra Azerbaycan'a yönetim ve halk olarak tam desteğini açıklayan Türkiye'nin bayrakları da dalgalanıyor.

    Trafikteki araçların çoğunun Azerbaycan ve Türk bayrakları ve iki ülke kardeşliğini simgeleyen resimlerle süslendiği görülüyor.

    Bakü sokakları Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla donatıldı #1

    Bakü sokakları Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla donatıldı #2

    Bakü sokakları Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla donatıldı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir