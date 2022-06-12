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    Bali Sanat Festivali başladı

    Endonezya'nın en uzun soluklu festivali olan Bali Sanat Festivali, başladı. 1 ay sürecek olan festivalin turizmi canlandırması hedefleniyor…
    • 12.06.2022 - 17:09
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    Bali Sanat Festivali başladı

    Endonezya'nın Bali Adası'ndaki Denpasar kentinde her yıl düzenlenen Bali Sanat Festivali, koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından bu yıl yeniden düzenlendi.

    İlki 1979 yılında yapılan festival, Endonezya'nın en uzun soluklu etkinliği olarak biliniyor.

    İlki 2 ay sürdü

    20 Haziran 1979 başlayan ilk festival, 23 Ağustos 1979’da sona erdi.

    Yaklaşık 2 ay süren bu festival, kültürel mirasın tanınması ve korunması amacıyla yapılıyor.

    Bali Sanat Festivali başladı #1

    Her gün sanatçı sahne alıyor

    Geçit töreniyle başlayan festivalde her gün bir sanatçı sahne alıyor.

    Festivalde ayrıca yarışmalar, seminerler, el sanatları ile Bali mutfağının özel yemekleri sergileniyor.

    Bali Sanat Festivali başladı #2

    1 ay sürecek, turizmi canlandıracak

    AA’nın haberine göre bir ay boyunca devam edecek festivalin turizmi canlandırması hedefleniyor…

    Bali Sanat Festivali başladı #3

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