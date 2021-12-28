Bali'de annesini kaybetti; cesedi 2 ay evde sakladı

Hayatını kaybeden annesinin bedenini buz küplerine sararak aylarca evde tutan adam, polis müdahalesiyle cenaze töreni düzenlenmesini kabul etti.

Endonezya’ya bağlı Bali Adası'ndaki Buleleng naipliğinde, akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Buleleng polis ekipleri, yaklaşık 2 ay önce hayatını kaybeden 96 yaşındaki bir kadının cansız bedenini, evinde buz küplerine sarılı halde buldu.

ÇOCUĞU 2 AY CESETLE YAŞADI

Annesine ölüm döşeğindeyken söz veren çocuğun bu yüzden cenaze töreni yapmadığı belirtildi. Olayla ilgili açıklamalarda bulunan Seririt Polis Merkezi’nden Komiser Gede Juli, oğlunun annesine verdiği sözü tuttuğu belirterek, “Annesine verdiği bu sözü yerine getirmekle yükümlüydü.” dedi.

CENAZE TÖRENİ İSTEMEDİ

Annesine yalnız başına 4 ay boyunca bakım sağladığı da öğrenilen kişinin, bu yüzden annesini hayattaymış gibi koruma görevi üstlendiği ve cenaze törenini reddettiği belirtildi. Yerel halk, adamın son 2 aydır toplumdan uzaklaşarak münzevi bir hayat yaşamaya başlamasının ardından, annesinin cansız bedeniyle yaşadığını öğrendi. Bunun üzerine hem aile hem de komşular, cenaze töreni için adamı ikna etmeye çalıştı.

POLİSTEN MÜDAHALE GELDİ

Polis ekiplerinin hafta sonu olaya müdahale etmesinin ardından, evde tutulan kadın için cenaze töreni düzenlendi. Yetkililer, kadının doğal nedenlerden dolayı hayatını kaybettiğini de açıkladı.