Baltık Denizi'ndeki gaz hattı patlamalarında karşılıklı iddialar

Baltık Denizi'nde bulunan doğalgaz boru hatlarındaki patlamalarla ilgili ABD medyası Rusya'yı işaret ederken, Rusya hükümeti ise bölgenin CIA kontrolünde olduğunu söyledi.

Rusya ile Ukrayna arasında 8 aydır süren savaş nedeniyle Avrupa ülkeleri, enerji krizine girdi.

Moskova-Avrupa hattında tırmanan enerji savaşı, kıtadaki gaz fiyatlarını yükselterek Batı ekonomisine yeni bir darbe vurdu.

Baltık Denizi'nde İsveç ve Danimarka yakınlarındaki Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattında meydana gelen patlamalar, Rusya ile Batılı iülkeleri yeni bir çatışmaya soktu.

Kuzey Akım 1 doğalgaz boru hattındaki patlama anı VİDEO

Rusya "CIA işi" dedi, ABD Rusya'yı suçladı

Rusya patlamaların, tamamen Amerikan istihbarat servislerinin kontrolündeki alanda olduğunu iddia etti. Amerikan CNN televizyonu ise patlamaların olduğu gün, bölgede Rus gemilerinin görüldüğünü belirtti.

İsveç sahil güvenliği, boru hattında yeni bir sızıntı tespit etti. Dördüncü sızıntının Kuzey Akım 2 hattında olduğu belirtildi. Yeni tespit edilen hasar, Kuzey Akım 1 üzerindeki en büyük deliğe yakın bir yerde bulunuyor. Kuzey Akım 1 ve 2'deki dört delikten ikisi İsveç'in, diğer ikisi Danimarka'nın münhasır ekonomik bölgesi içinde yer alıyor.

Rusya: "Patlamalar CIA kontrolündeki bölgede"

Rusya, sızıntıların, tamamen Amerikan istihbarat servislerinin kontrolündeki alanda meydana geldiğini iddia etti.

Açıklama, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova'dan geldi.

Zaharova, "Danimarka ve İsveç'in ticari ve ekonomik bölgelerinde oldu; bu ülkeler NATO merkezli" dedi.

Her iki ülkenin de tamamen Amerikan istihbarat servisleri tarafından kontrol edildiğini iddia etti.

Baltık Denizi'nde bulunan mevcut enerji hatları

CNN'e göre Rus gemileri patlama bölgesindeydi

Amerika Birleşik Devletleri'nden Rusya'yı işaret eden resmi bir açıklama ise yok. Ancak CNN televizyonunda Avrupa güvenlik yetkililerine dayandırılan bir haber yayınlandı.

Habere göre isimsiz kaynaklar, pazartesi ve salı günü sızıntıların olduğu bölgede Rus Donanmasına ait destek gemilerinin görüldüğünü söyledi. Bir istihbarat yetkilisi, Rus denizaltılarının da patlamaların olduğu bölgeden çok uzakta olmadığını belirtti.

Danimarkalı askeri bir yetkili, Rus gemilerinin rutin olarak o bölgede olduğunu belirtti. Gemilerin varlığından, hasara Rusların yol açtığına dair bir sonuca varılamayacağına dikkat çekti.