Bangkok sokakları savaş alanına döndü: Polis aracını ateşe verdiler

Koronavirüs salgınını yönetemediğini düşündükleri hükümete tepki gösteren protestocular ile polis arasında şiddetli çatışma yaşandı. Öfkeli protestocular bir polis aracını ateşe verdi.

Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'ın başkenti Bangkok'ta sokaklar savaş alanına döndü.

Hükümetin koronavirüs salgınını yönetme şekline ve ekonomideki kötü gidişata tepki gösteren yüzlerce kişi, başkentte sokaklara döküldü.

Protestocular, istifasını talep ettikleri Tayland Başbakanı Prayuth Chan-ocha'nın konutuna doğru yürüyüşe geçti.

POLİS ARACI ATEŞE VERİLDİ

Bunun üzerine polis, Zafer Anıtı yakınında bir konteyner kullanarak yolu trafiğe kapatırken, protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandı.

Polisin müdahalesiyle iki taraf arasında tansiyon giderek yükseldi. Öfkeli protestocular bir polis aracını ateşe verdi.

Bangkok sokakları savaş alanına döndü VİDEO

SALGINDA REKOR ÖLÜM

Tayland'da koronavirüs salgınında son 24 saatte 21 bin 838 vaka tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 736 bin 522'ye yükseldi.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 212 can kaybı kayıtlara geçerken, bu sayı salgının başlangıcından bu yana bir günde kaydedilen en yüksek ölüm sayısı oldu.

Toplam can kaybı sayısı da 6 bin 66'ya ulaştı.