Petrol
112.91
0.78%
Euro
16.77
3.26%
Dolar
15.88
2.17%
Altın
930.74
1.30%
Borsa
2395
0.17%
Bitcoin
486.292
2.61%
BTXN Coin
13.28
2.15%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 17 C

    Bangladeş ve Hindistan'da seller: 57 ölü

    Bangladeş ve Hindistan'ın bazı bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sellerde can kaybı 57'ye yükseldi.
    • 23.05.2022 - 01:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bangladeş ve Hindistan'da seller: 57 ölü

    Güney Asya ülkesi olan Hindistan’ın Assam eyaleti ve Bangladeş’in Sylhet kentinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle sel meydana geldi. Selde çok sayıda kişi mahsur kalırken, 57 kişi hayatını kaybetti.

    Bangladeş'te 2 milyon insan mahsur kaldı

    İHA'nın haberine göre; Sylhet bölgesi yetkilisi Mosharraf Hossain, Zakiganj’daki en az 100 köyün sular altında kaldığını söyleyerek, "Şimdiye kadar yaklaşık iki milyon insan selde mahsur kaldı" dedi.

    Bangladeş ve Hindistan'da seller: 57 ölü - VİDEO

    Hindistan'da 1 milyona yakın insan etkilendi

    Hindistan’ın Assam eyaletinde de yetkililer, yaklaşık 3 bin 200 köyde 850 binden fazla insanın selden etkilendiğini ve bölgede bulunan tarım arazilerinin sular altında kalarak zarar gördüğünü bildirdi. Bölgede nehirlerdeki su seviyelerinin yükselmesi ve büyük arazilerin sular altında kalması nedeniyle yaklaşık 90 bin kişi devlet tarafından işletilen yardım barınaklarına taşındı.

    Bangladeş ve Hindistan da seller: 57 ölü #1

    Bangladeş ve Hindistan da seller: 57 ölü #2


    İlginizi Çekebilir

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin
    Tesla

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin

    New York'ta maymun çiçeği vakası görüldü
    Dünya

    New York'ta maymun çiçeği vakası görüldü

    Taksim Meydanı'ndaki dilenciler turistleri hedef alıyor
    3. Sayfa

    Taksim Meydanı'ndaki dilenciler turistleri hedef alıyor

    Görüş Bildir