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    Bangladeş'te 140 milyon insan elektriksiz kaldı

    Bangladeş'te 140 milyon insan elektriksiz kaldı

    Bangladeş'te ulusal elektrik şebekesinde arıza nedeniyle 140 milyon kişinin elektriksiz kaldığı bildirildi.
    • 05.10.2022 - 03:25
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    Bangladeş Elektrik Geliştirme Dairesi sözcüsü Shamim Ahsan, ülkenin kuzeybatısı dışında kalan bölgelerde elektrik kesintisi yaşandığını açıkladı.

    Al Jazeera'nin haberine göre, yetkililer, elektrik arızasının ülkenin doğusundaki bir bölgede meydana gelmiş olabileceğini belirtti.

    Enerji fiyatlarının artışı nedeniyle elektrik kesintilari yaşanıyor

    AA'nın aktardığına göre; Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle enerji fiyatlarında yaşanan artış ülkenin ekonomisine zarar verirken, ülkede sık sık elektrik kesintileri yaşanıyor. Ülkede elektrik kullanımının azaltılması için okulların 2 gün kapalı tutulacağı bildirilmişti.

    Bangladeş te 140 milyon insan elektriksiz kaldı #1

    IMF'den para alan üçüncü Asya ülkesi

    Muhalefet, ülkedeki yolsuzluğu kontrol edemediği ve enerji sektöründeki kayıpları ortadan kaldıramadığı gerekçesiyle hükümeti suçlamıştı.

    Bangladeş, IMF'den 4,5 milyar dolarlık bir kredi isteyerek Sri Lanka ve Pakistan'dan sonra IMF kapısına giden üçüncü Asya ülkesi olmuştu.

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