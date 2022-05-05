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    Bangladeş'te, Arakanlı Müslümanlar sahile gittikleri için gözaltına alındı

    Ramazan Bayramı'nda, kaldıkları kamplardan ayrılıp sahile giden yüzlerce Arakanlı Müslüman, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
    • 05.05.2022 - 12:50
    • Güncelleme : 05.05.2022 - 13:02
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    Bangladeş'te, Arakanlı Müslümanlar sahile gittikleri için gözaltına alındı

    Bangladeş’in Cox Bazatr kentinde yüzlerce Arakanlı Müslüman, Ramazan Bayramı’nda sahile gittiği için polis müdahalesi ile karşılaşarak gözaltına alındı.

    Yetkililer tarafından, Müslümanların kampları terk etmelerinin yasak olduğu vurgulandı.

    AA’nın haberine göre; polis yetkilisi Rafiqul Islam tarafından, gözaltına alınan kişi sayısı 450 olarak açıklandı.

    Turistlerin güvenliği için denetimlerin artırıldığı açıklandı

    Gerekli tahkikatlarının ardından, Arakanlı Müslümanların ikamet ettikleri kamplara gönderilecekleri ifade edildi. Polisin, Arakanlıların kentte suça karıştığı ve bölgeye gelen turistlerin güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerini artırdığı kaydedildi.

    Bangladeş te, Arakanlı Müslümanlar sahile gittikleri için gözaltına alındı #1

    Binlerce Müslüman katledildi

    Myanmar'ın Arakan eyaletinde, 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar neticesinde binlerce Müslüman katledilmekle kalmadı, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verildi.

    Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlattı.

    Bangladeş te, Arakanlı Müslümanlar sahile gittikleri için gözaltına alındı #2

    Yüzlerce köyün yok edildiği kanıtlandı

    Birleşmiş Milletler (BM), Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bini geçtiğini açıkladı.

    Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

    BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti etnik temizlik ya da soykırım olarak adlandırıyor.


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