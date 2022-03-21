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    Bangladeş’te yangın: 400 ev kül oldu

    Başkent Dakka'da yer alan bir gecekondu mahallesinde çıkan yangında 400 ev kullanılmaz hale geldi.
    • İHA
    • 21.03.2022 - 03:38
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    Bangladeş’te yangın: 400 ev kül oldu

    Bangladeş’in başkenti Dakka’da yer alan Kaylyanpur ilçesindeki Beltala gecekondu mahallesinde yangın çıktı.

    Yangının ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve ilk yardım ekibi gelirken, İtfaiye Medya Yetkilisi Shah Jahan Sikder, yangının yerel saatle 21.00 sıralarında çıktığını ve 14 itfaiye biriminin de olay yerine intikal ettiğini aktardı.

    Bangladeş’te yangın: 400 ev kül oldu #1

    400 EV KULLANILMAZ HALE GELDİ

    Sikder, yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediğini ancak bölgede çıkan yangın sonucunda 400 evin kullanılamaz hale geldiğini bildirdi.

    Bangladeş’te yangın: 400 ev kül oldu #2

    Gecekondu sakinleri, mahallenin yanında bir güvercin çiftliği ve bir gaz tüpü deposu olduğunu ve yangının orada çıktığını öne sürerken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Bangladeş’te yangın: 400 ev kül oldu #3


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