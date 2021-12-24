Bangladeş’te yolcu gemisinde yangın: 38 ölü

Sugandha Nehri'nde 500 kişilik yolcu gemisinde çıkan yangın sonucu 38 kişi hayatını kaybederken, bazı kişilerin kaybolduğu belirtildi. İftaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Günay Asya ülkesi Bangladeş’teki Sugandha Nehri’nde seyir halindeki bir yolcu gemisinde, yerel saatle 03.00 sıralarında meydana geldi.

Jhalakathi bölgesindeki itfaiye yetkilisi Kalam Hossain Bhuiyan, yangınla ilgili açıklama yaptı.

38 KİŞİ CAN VERDİ

Kalam Hossain Bhuiyan açıklamasında,"Şu ana kadar 38 cansız beden çıkardık." dedi.

Feribotun başkent Dakka’dan Barguna’ya doğru hareket ettiğini ifade eden Bhuiyan, yangının makine dairesinden çıktığını aktardı.

Bangladeş’te yolcu gemisinde yangın ViDEO



50'DEN FAZLA KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Jhalakathi bölge yetkilisi Zohor Ali ise 50’den fazla kişinin hastaneye kaldırıldığını ve bazılarının durumunun kritik olduğunu belirterek, ölü sayısının daha da artabileceğini söyledi. Ali, bazı yolcuların ise hala kayıp durumda olduğunu belirtti.

KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yangının nedeni henüz bilinmezken, başlatılan arama-kurtarma çalışması süren gemide 500 kişinin olduğu belirtildi.

Yangının ardından Dışişleri Bakanlığı taziye mesajı yayınladı.

"HAYATLARINI KAYBEDEN BANGLADEŞ HALKINA TAZİYELERİMİZİ İLETİYORUZ"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada; "Bangladeş'in başkenti Dakka'nın 250 kilometre güneyinde bulunan Jhalokathi şehrinde bu sabah meydana gelen feribot yangınında 30'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği, 100'den fazla kişinin yaralandığı büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Yangında hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyor, dost ve kardeş Bangladeş halkı ve hükümetine içten taziyelerimizi iletiyoruz." denildi.