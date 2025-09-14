Banka kartını çöpe atanlar dikkat! Almanya’dan dikkat çeken adım: Atan ceza ödüyor

Kullanım süresi dolan ya da iptal edilen banka kartlarını çoğu kişi makasla ortadan ikiye keserek işini bitirdiğini sanıyor.

Oysa uzmanlara göre bu yöntem tek başına yeterli değil. Çünkü kartların üzerindeki çip bölümü hâlâ okunabilir veriler barındırabiliyor ve bu da ciddi güvenlik riskleri doğuruyor.

Almanya’da bu konuya yönelik kurallar oldukça net: eski banka kartlarının evsel atıklarla birlikte çöpe atılması kesinlikle yasak. Çünkü kartlar elektronik atık sınıfına giriyor ve bu şekilde doğaya bırakıldığında hem çevreye zarar veriyor hem de güvenlik açıkları yaratabiliyor.

Artı49’un aktardığı bilgilere göre, vatandaşların elindeki eski kartlar belediyelerin elektronik atık toplama merkezlerine teslim edilebiliyor.

CEZA KESİLİBİLİYOR!

Bunun dışında birçok elektronik mağazası ve süpermarkette, küçük elektronik eşyaların toplanması için ayrılmış özel kutular bulunuyor. Bazı bankalar ise müşterilerine kolaylık sağlayarak eski kartları doğrudan alıp güvenli şekilde imha ediyor.

Yanlış çöp kutusuna atılan banka kartları ise, Almanya'da "elektronik atığın usulsüz bertarafı" olarak değerlendirildiğinde ceza ile karşı karşıya kalmanıza neden olabiliyor.

Bu kapsamda, Baden-Württemberg'de ceza 50 ila 200 euro arasında değişiyor. Hessen, Saksonya ve Thüringen gibi eyaletlerde ise miktar 2.500 euroya kadar çıkabiliyor. Söz konusu cezalar ise genel olarak ise ortalama ceza 500 euro civarında uygulanıyor.