Barack Obama, doğum gününü az sayıda katılımla kutlayacak

Delta varyantı endişeleri nedeniyle Obama'nın doğum gününde değişikliğe gidildi.

Eski ABD Başkanı Barack Obama, 60'ıncı yaş günü için yapmayı planladığı geniş katılımlı doğum günü partisinden vazgeçti.

Obama'nın kararı, Delta varyantı nedeniyle yeniden yükselişe geçen koronavirüs vakalarının ardından geldi.

ETKİNLİĞİN KAPSAMI DARALTILDI

New York Times'ta yer alan habere göre, Obama'nın doğum günü partisine sadece ailesi ve yakın arkadaşları katılacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Barack Obama'nın sözcüsü Hannah Hankins, "Delta varyantının yayılımı nedeniyle, Başkan ve Bayan Obama, etkinliği yalnızca ailesi ve yakın arkadaşlarını içerecek şekilde küçültecek." dedi.

İŞLER PLANLANDIĞI GİBİ GİTMEDİ

Doğum günü partisinin, Massachusetts eyaletine bağlı Atlantik Okyanusu'ndaki Martha's Vineyard adasında gerçekleştirilmesi planlanıyordu.

Davetlilere, partiye katılmadan önce etkinliğin koordinatörüne negatif koronavirüs testi sonucu sunmaları şartı getirilmişti.

Obama'nın eski danışmanlarından David Axelrod, söz konusu etkinliğin planlandığı dönemde salgın gidişatının farklı olduğunu belirterek, ancak Obama çiftinin sonradan değişen duruma karşılık yeni karar aldığını söyledi.