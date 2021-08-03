Barack Obama, koronavirüse rağmen doğum günü partisi düzenleyecek

Obama ailesi, eski başkanın 60'ıncı yaşı için adada bir araya gelecek. Doğum günü partisi, pandeminin gölgesinde gerçekleştirilecek.

Eski ABD Başkanı Barack Obama, yeni yaşını kutlamaya hazırlanıyor.

4 Ağustos'ta 60 yaşına girecek olan Obama, bu çerçevede doğum günü partisi düzenlemeye karar verdi.

Parti, Massachusetts eyaletine bağlı Atlantik Okyanusu'ndaki Martha's Vineyard adasında gerçekleştirilecek.

SALGININ GÖLGESİNDE DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ

Ancak özellikle Delta varyantı kaynaklı vakaların tırmanışta olduğu bir dönemde Obama'nın kararı, sağlık yetkililerini endişelendirdi.

Obama ailesiyle ilgili bir kaynak, bir koordinatörün Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri'nin (CDC) yanı sıra eyalet ve yerel yönergelere uyulmasını sağlayacağını belirtti.

NEGATİF TEST ŞARTI

Davetlilerden, partiye katılmadan önce koordinatöre negatif koronavirüs testi sonucu sunmaları istenecek.

Axios'un haberine göre, Obama'nın yetkilileri, misafirlerin maske giymesinin zorunlu olup olmayacağına ilişkin bir açıklama yapmadı.