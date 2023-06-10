Barajın vurulmasından sonra Herson'da tahliye çalışmaları sürüyor Tahliye ekipleri, mahsur kalanları bulundukları yerden botlarla kurtardı. Kurtarma anları kameraya yansıdı.

AA & Ensonhaber

Ukrayna'da Kahovka Barajı'nın vurulmasının etkileri devam ediyor.

Barajın hedef alınması sonucu Herson bölgesi sular altında kaldı.

Bölgenin Rus güçlerinni kontrolünde olan kısmındaki tahliye ve yardım çalışmaları kameraya yansıdı.

Botlarla kurtarma operasyonu

Herson sakinleri, suların yükselmesi sonucu mahsur kaldıkları yerlerden botlarla kurtarıldı.

Ukrayna hidroenerji santralleri kuruluşu "Ukrgidroenergo"nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kahovka Barajı'nda su seviyesinin düşmeye devam ettiği belirtilmişti.

Barajın Nikopol şehri yakınlarındaki su seviyesinin yerel saatle 08.00 itibarıyla 13 metre olduğu aktarılan açıklamada, "Bir gün içinde Kahovka'da su seviyesi neredeyse 1 metre azaldı." ifadesi kullanılmıştı.

Su seviyesi artıyor

Açıklamada, enerji sisteminin daha dengeli bir şekilde işletilmesi için farklı senaryolar üzerinde çalışıldığı bildirilmişti.

Ukrayna Devlet Acil Durumlar Servisi Başkan Yardımcısı Volodimir Demçuk, barajın vurulmasından sonra bölgedeki durumu anlatırken, "Barajın patlamasından bu yana Herson şehrinde su seviyesi 5,5 metre yükseldi." demişti.