Misyonunu tamamlayan askerler için uğurlama töreni düzenlendi.

Şiddete dönüşen gösterilerin ardından 6 Ocak’ta Kazakistan'a konuşlandırılan Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) barış gücü görevini tamamladı.

Almatı’daki Sagadat Nurmagambetov Kara Kuvvetleri Askeri Üniversitesi'nde Rusya, Belarus, Ermenistan, Kırgızistan ve Tacikistan’ın askeri birliklerinden oluşan KGAÖ barış gücünü ülkelerine uğurlama töreni düzenlendi.

ÇEKİLME SÜRECİ BAŞLADI

Çekilme sürecine ilişkin törene; Kazakistan Savunma Bakan Yardımcısı Muhamedcan Talasov, KGAÖ Genel Sekreteri Stanislav Zas, KGAÖ Barış Gücü Komutanı Anatoly Serduykov ve Almatı Valisi Bakıtcan Sagintayev katıldı.

Serduykov, törende yaptığı konuşmada, KGAÖ barış gücünün ilk operasyonunu başarıyla tamamladığını belirterek askerlere kararlı eylemlerinden dolayı teşekkür etti.

Barış gücü, Kazakistan’dan çekiliyor ViDEO

"SİZİN GELİŞİNİZ SAYESİNDE..."

Kazakistan Savunma Bakan Yardımcısı Talasov da KGAÖ barış gücünün ülkesindeki durumun istikrara kavuşturulmasına destek olmak için Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in çağrısı üzerine geldiğini hatırlatarak, şunları söyledi:

"Stratejik ve diğer önemli tesislerin güvenliğini sağlamada görevlendirildiniz. Sizin gelişiniz sayesinde Kazak askerleri haydut unsurları arama ve gözaltına alma konusundaki acil görevlerine başlayabildiler."

Talasov, bazı askerlere Kazakistan Savunma Bakanı'nın kararıyla “Uluslararası İş Birliğine Katkısı” madalyalarını takdim etti.

TOKAYEV'İN TALEBİ ÜZERİNE KAZAKİSTAN'A GİTTİLER

Yaklaşık 2 bin 500 asker ile 250 teçhizattan oluşan KGAÖ barış gücü, 6 Ocak’ta Kazakistan’daki LPG fiyatlarına yapılan zam nedeniyle başlatılan protestoların Almatı’da şiddetli olaylara dönüşmesiyle Cumhurbaşkanı Tokayev’in talebi üzerine ülkeye gelmişti.

Tokayev, 11 Ocak’ta Meclis'te yaptığı konuşmasında, ülkede anayasal düzenin sağlandığını ve 2 gün içinde KGAÖ barış gücünün aşamalı olarak çekilmeye başlayacağını ve söz konusu çekilme sürecinin 10 günü geçmeyeceğini bildirmişti.

3 EYALETTE OHAL KALDIRILDI

Öte yandan hayatın normale dönmeye başladığı Kazakistan’da, 5 Ocak’ta ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal kaldırılıyor.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı sitesi Akorda’da yayınlanan kararnamede, dün itibarıyla Kuzey Kazakistan, Pavlodar ve Batı Kazakistan eyaletlerinde olağanüstü halin kaldırıldığı kaydedildi.

Bunun yanı sıra Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi de başkent Nur Sultan dahil 14 bölgede terör tehdidinin kritik seviyesinin iptal edildiğini duyurdu.