Barış Pınarı bölgesinde hayat yeniden canlanıyor

Teröristlerden arındırılan Resulayn ve Tel Abyad'da peyzaj çalışmalarıyla parklar yeniden düzenleniyor.

Barış Pınarı Harekatı'nın ardından Suriye'nin Resulayn ve Tel Abyad bölgeleri terörden temizlendi.

Geçtiğimiz yıl Ekim ayında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından güvenli bölge haline getirilen alanların yeniden imarı için çalışmalar sürüyor.

BÖLGEDE HAYAT NORMALE DÖNÜYOR

Yıllar süren terör işgalinin ardından huzur ve güven ortamının sağlandığı bölgede içme suyu, sağlık ve kamu hizmetleri sorunsuz bir şekilde gerçekleştiriliyor.

TERÖR ÖRGÜTLERİNİN AÇTIĞI TÜNELLER KAPATILDI

Kamu hizmetlerinin sağlandığı çalışmalar Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde sürdürülürken, kışın kaba temizliği yapılan alanlarda terör örgütlerinin açtığı tüneller temizlenerek, peyzaj çalışmaları başlatıldı.

ONARIM ÇALIŞMALARI YAPILACAK

Tel Abyad'daki biri 36 bin, diğeri 20 bin kilometre olan tüneller nedeniyle kullanılamaz hale gelen parklarda, ağaçlandırma, çimlendirme ve onarım yapılacak.

Kent mobilyaları ve oyun gruplarının konulacağı parklar, yakında bölge halkına açılacak.