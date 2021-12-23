Euro
12.3741
-10.59%
Dolar
10.9020
-10.57%
Altın
632.9560
-10.57%
Borsa
1,739.45
-3.59%
Bitcoin
552.630
-13.16%
BTXN Coin
37.53
-3.76%
4ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 4 C

    Başıboş hayvanların Avrupa ülkelerindeki durumu

    Fransa'da hayvanlar, sıkı denetimlerin uygulandığı barınaklarda ağırlanıyor. Balkanlar'da ise sokak köpekleri sorununa kalıcı çözümler aranıyor.
    • Haber Merkezi
    • 23.12.2021 - 14:15
    • Güncelleme : 23.12.2021 - 14:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Başıboş hayvanların Avrupa ülkelerindeki durumu

    Türkiye'de, özellikle son günlerde sokaklarda başıboş dolaşan hayvanların insanlara saldırmasıyla ilgili olaylar arttı.

    Köpek saldırısına ilişkin son haber, Gaziantep'ten geldi. Pitbull cinsi iki köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı.

    AVRUPA SOKAKLARINDA DURUM NE

    Vatandaşlar adeta güvenlik sorununa dönüşen duruma çözüm bulunmasını isterken, gözler Avrupa sokaklarında manzaranın nasıl olduğuna çevrildi.

    Fransa'da her yıl terk edilen 100 bin evcil hayvan, dernekler tarafından kurulan ve sıkı denetime tabi tutulan barınaklarda ağırlanıyor.

    FRANSA'DA HAYVANI SOKAĞA TERK EDENE 30 BİN EURO CEZA

    Kedi ve köpek gibi hayvanların bulunduğu barınaklarda, tavuk, keçi ve kuşlar da yer alıyor. Bu gibi yerlerde yaşayan kedilerin tamamının, köpeklerin ise bir kısmının kısırlaştırıldığı belirtiliyor.

    Fransa'da hayvanı sokağa terk eden birinin, 30 bin euroya kadar para cezası ve 2 yıla kadar hapisle karşı karşıya kalma ihtimali var.

    Başıboş hayvanların Avrupa ülkelerindeki durumu #1

    LİZBON ANLAŞMASI

    Euronews'in haberine göre, Avrupa Birliği Lizbon Anlaşması, hayvanları "hassas varlıklar" olarak tanımlıyor.

    Hayvanları sahiplenmek isteyenlerden bazı dökümanlar istenirken, ilgili ev, yetkililerce kontrol edilebiliyor. Sahiplenilen hayvan, iyi muamele görmemesi halinde barınağa geri alınıyor.

    Öte yandan Avrupa'da sokak hayvanlarına yönelik algı oldukça farklı. Bazı yerlerde sokak hayvanları nadir görülürken, diğer topluluklarda ise vahşi köpekler ve kediler doğanın bir parçası olarak değerlendiriliyor.

    Başıboş hayvanların Avrupa ülkelerindeki durumu #2

    SOKAK KÖPEKLERİ SORUNUNA KALICI ÇÖZÜM ARAYIŞI

    Avrupa Komisyonu'nun bir araştırmasına göre, Danimarka, Hollanda ve Almanya gibi bazı ülkelerde bir yetiştiriciden hayvan satın almak yerine bir barınaktan sahiplenmeyi düşünmenin önemli olduğuna dair farkındalık artıyor.

    Balkanlar'da yerel topluluklar, sokak köpekleri sorununu kalıcı olarak çözmek için hayvan hakları örgütleriyle birlikte çalışıyor.

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir