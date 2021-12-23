Başıboş hayvanların Avrupa ülkelerindeki durumu

Fransa'da hayvanlar, sıkı denetimlerin uygulandığı barınaklarda ağırlanıyor. Balkanlar'da ise sokak köpekleri sorununa kalıcı çözümler aranıyor.

Türkiye'de, özellikle son günlerde sokaklarda başıboş dolaşan hayvanların insanlara saldırmasıyla ilgili olaylar arttı.

Köpek saldırısına ilişkin son haber, Gaziantep'ten geldi. Pitbull cinsi iki köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı.

AVRUPA SOKAKLARINDA DURUM NE

Vatandaşlar adeta güvenlik sorununa dönüşen duruma çözüm bulunmasını isterken, gözler Avrupa sokaklarında manzaranın nasıl olduğuna çevrildi.

Fransa'da her yıl terk edilen 100 bin evcil hayvan, dernekler tarafından kurulan ve sıkı denetime tabi tutulan barınaklarda ağırlanıyor.

FRANSA'DA HAYVANI SOKAĞA TERK EDENE 30 BİN EURO CEZA

Kedi ve köpek gibi hayvanların bulunduğu barınaklarda, tavuk, keçi ve kuşlar da yer alıyor. Bu gibi yerlerde yaşayan kedilerin tamamının, köpeklerin ise bir kısmının kısırlaştırıldığı belirtiliyor.

Fransa'da hayvanı sokağa terk eden birinin, 30 bin euroya kadar para cezası ve 2 yıla kadar hapisle karşı karşıya kalma ihtimali var.

LİZBON ANLAŞMASI

Euronews'in haberine göre, Avrupa Birliği Lizbon Anlaşması, hayvanları "hassas varlıklar" olarak tanımlıyor.

Hayvanları sahiplenmek isteyenlerden bazı dökümanlar istenirken, ilgili ev, yetkililerce kontrol edilebiliyor. Sahiplenilen hayvan, iyi muamele görmemesi halinde barınağa geri alınıyor.

Öte yandan Avrupa'da sokak hayvanlarına yönelik algı oldukça farklı. Bazı yerlerde sokak hayvanları nadir görülürken, diğer topluluklarda ise vahşi köpekler ve kediler doğanın bir parçası olarak değerlendiriliyor.

SOKAK KÖPEKLERİ SORUNUNA KALICI ÇÖZÜM ARAYIŞI

Avrupa Komisyonu'nun bir araştırmasına göre, Danimarka, Hollanda ve Almanya gibi bazı ülkelerde bir yetiştiriciden hayvan satın almak yerine bir barınaktan sahiplenmeyi düşünmenin önemli olduğuna dair farkındalık artıyor.

Balkanlar'da yerel topluluklar, sokak köpekleri sorununu kalıcı olarak çözmek için hayvan hakları örgütleriyle birlikte çalışıyor.