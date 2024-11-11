Başkan seçildi: Donald Trump'ın davaları ne olacak

Haber Merkezi

Amerika'da başkanlık seçimi, 5 Kasım 2024 tarihinde gerçekleşti.

Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump, başkanlık seçiminde galip gelerek ABD'nin 47. başkanı oldu.

Ancak Donald Trump ile ilgili önemli bir detay var...

Donald Trump hakkında birden fazla suçlama ve açılmış birden fazla da dava var.

Trump başkanlık koltuğuna oturduğunda bazı davaları düşürme yetkisine sahip olacağı için hukuki sorunlarının çoğu ortadan kalkacak.

DAVALAR, BAŞKANLIK SÜRECİNE ETKİ EDECEK

Ancak yine de Trump’ı bekleyen dört kritik dava, farklı sonuçlar doğurabilecek potansiyele sahip.

Bu davalar, Trump’ın başkanlık görevini nasıl sürdüreceğini ve ülkenin hukuki geleceğini etkileyecek.

SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK

New York hakimi Juan Merchan, Trump’ın cezasının belirlenmesini Eylül ayından 26 Kasım’a, yani seçim sonrasına ertelemişti.

Eski savcı Julie Rendelman, Trump’ın başkanlık seçimini kazanmasına rağmen, cezanın belirleneceğini belirtti. Hukukçular ise Trump’ın, ilk kez hüküm giyen ileri yaşta bir suçlu olarak hapis cezasına çarptırılmasının mümkün olduğunu söyledi.

Rendelman, Trump hapis cezasına çarptırıldığı takdirde avukatlarının kararı temyize götüreceklerini belirtiyor.

"AVUKATLAR CEZANIN ERTELENMESİNİ SAVUNACAK"

Rendelman’a göre avukatlar, bu cezanın, Trump’ın resmi görevlerini sürdürmesini engelleyeceğini ve temyiz süreci bitene kadar cezasının ertelenmesi gerektiğini savunacak.

"DAVA GERÇEKLEŞMEYECEK"

Hukukçular davanın, Trump’ın başkanlık görevi süresince askıya alınmasını bekliyor.

Trump seçildiği takdirde yargılanıp yargılanamayacağı sorulduğunda Trump’ın avukatı Steve Sadow, “Üstünlük koşulu ve ABD Başkanı olarak görevleri kapsamında, başkanlık görevi sona erene kadar bu davanın gerçekleşemeyeceğini düşünüyorum.” dedi.