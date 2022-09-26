Başpiskopos Elpidophoros: Türk askeri, Kıbrıs'tan çekilsin

Elpidophoros, 'birleşik Kıbrıs' iddiasını ortaya attı. Başpiskopos, Türk birliklerinin adadan çekilmesi gerektiğini savundu.

Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki askeri varlığı, Amerika Başpiskoposu Elpidophoros'u rahatsız etti.

Elpidophoros, yaptığı açıklamada, Türk askerinin Kıbrıs'tan "derhal" çekilmesini istedi.

"Birleşik Kıbrıs hedefimize ulaşana kadar..."

New York'ta Kıbrıs Amerikan Örgütleri Federasyonu'nun programına mesaj gönderen Elpidophoros, şu sözleri sarf etti:

"Kıbrıs'ımızın kurtuluşu ve birleşik ve müreffeh bir Kıbrıs hedefimize ulaşana kadar mücadelemizi asla bırakmayacağız."

Elpidophoros: Türk birlikleri, Kıbrıs'tan derhal geri çekilmeli

Kathimeri'nin haberine göre, barış için adaya giden Türk askerinin varlığını "işgal" şeklinde tanımlamaya çalışan Elpidophoros, "Türk birlikleri, Kıbrıs'tan derhal geri çekilmeli." diye konuştu.

"Türkiye'nin tutumundan kaygı duyuyoruz"

Amerika Başpiskoposu, daha önce yaptığı bir açıklamada, "Türkiye'nin Yunanistan ve Kıbrıs'a yönelik 'saldırgan' tutumundan kaygı duyuyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Elpidophoros, Ayasofya'nın yeniden camiye dönüştürülmesinden endişe duyduğunu da dile getirmişti.