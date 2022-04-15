Ukrayna’nın Neptün füzesi ile vurduklarını açıkladıkları, Rusya’nın ise mühimmat patladığı için fırtınanın çıkmasıyla battı dediği Rus amiral gemisi, İstanbul Boğazı’ndan geçerken görüntülenmişti.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, her iki taratandan da verilen kayıpların sayısı günden güne artıyor.

Ukrayna’na Rus Karadeniz filosuna ait Moskova isimli gemiyi, Neptün Füzesi ile vurduğunu açıkladı.

Konu üzerine Rus tarafından da açıklama geldi. Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, geminin Ukrayna tarafından vurulmadığı yönünde ifadeler kullanıldı.

“Mühimmat patladı, fırtına çıktı, battı”

Rusya Savunma Bakanlığı açıklamada, “Moskova kruvazörü varış limanına çekilirken, çıkan yangın sırasında gövdede mühimmat patlaması sonucu aldığı hasar nedeniyle dengesini kaybetti. Gemi, fırtınalı deniz koşullarında battı." denildi.

Batan Rus amiral gemisinin, Boğaz'dan geçme anları ViDEO

Geçen yıl haziran ayında, Boğaz’dan geçti

Öte yandan, Rusya'nın amiral gemisi olduğu belirtilen Moskova, geçen yıl haziran ayında İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e ilerlerken görüntülenmişti.