Batı medyası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mayıs seçimlerine ilişkin zafer mesajını paylaştı Bloomberg, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki ay yeniden seçileceğine olan güvenini dile getirdi" diye yazdı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı televizyon programında Batı'ya önemli mesajlar verdi.

Erdoğan, ABD Büyükelçisi Jeff Flake'in, 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yaptığı ziyareti eleştirmiş, "Gidiyor bay bay Kemal'i ziyaret ediyor. Ayıptır, biraz kafanı çalıştır. Senin buradaki muhatabın Cumhurbaşkanı'dır." demişti.

Bloomberg: Tabandan güçlü destek var

ABD merkezli Bloomberg, Erdoğan'a tabandan güçlü destek olduğuna dair ifadelere yer verdi.

Batılı ülkelerin muhalefet cephesini desteklediğine dikkati çeken Erdoğan'ın, elde edecekleri seçim zaferiyle Batı'ya mesaj vereceklerini söylediği belirtildi:

"Zafer, kendisine karşı olan Batı'ya mesaj anlamına gelecek"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki ay yeniden seçileceğine olan güvenini dile getirdi.



Zaferinin, kendisine karşı olduğunu ve rakiplerini desteklediğini söylediği Batı'ya bir mesaj anlamına geleceğini ifade etti.

"Benim milletim 14 Mayıs'ta bu komployu bozacaktır"

Haberde, ilk turda cumhurbaşkanı seçilebilmek için oyların yüzde 50'sinden fazlasının alınması gerektiği bilgisi paylaşılarak, Erdoğan'ın açıklaması aktarıldı:

Milletimin bu işi zorlaştırmadan bitireceğine inanıyorum. Türkiye, bu seçimlerle Batı'ya bir mesaj verecek. Bu millet artık terörle mücadele ederken, ekonomi politikalarını belirlerken Batı'nın tepkisine bakmıyor.



Batı, Erdoğan'a karşı olduğunu söylüyor. Erdoğan'a karşı düşmanca tavırları benim milletime karşı düşmanca bir tavırdır. Benim milletim 14 Mayıs'ta bu komployu bozacaktır.

"İsveç'in NATO'ya katılımını ertelemeye devam ediyor"

Öte yandan, Erdoğan yönetimindeki Türkiye'nin, İsveç'in NATO'ya katılımını ertelemeye devam ettiği kaydedildi.

Finlandiya'nın üyeliğini onaylayan Türkiye, şüphelileri iade etmesi durumunda Stockholm ile de bu sürecin ilerleyeceğini söylüyor.