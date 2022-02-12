Batı medyasından çalışanlarına 'Filistin' talimatı: Yok sayın, görmeyin

Deutsche Welle, CBC, Associated Press ve Los Angeles Time gibi dünyaca ünlü yayın organlarının çalışanlarına, "Filistin tabirini kullanmayın, haritasını göstermeyin." talimatını verdiği belirlendi.

Batılı medya kuruluşları Deutsche Welle, CBC, Associated Press (AP), Los Angeles Time ve BBC gibi kurumların Filistin'le ilglili skandal talimatı ortaya çıktı.

Dünyaca ünlü yayın kuruluşları çalışanlarına "Filistin diye bir devlet yok, 'Filistin ve Filistin devleti' tabirini kullanmayın" şeklinde brifing verirken, CBC ise "Filistin haritası göstermeyin" talimatı verdi.

KANADALI GAZETECİNİN ARAŞTIRMASI, GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Kanadalı gazateci Davide Mastraci'nin yaptığı araştırmaya göre Amerika'nın önde gelen medya kuruluşlarından Assocaited Press, kurum politikası klavuzunda "Filistin" kelimesinin kullanımına ilişkin çalışanlarına katı talimatlar verdi.

"Filistin bayrağı, Filistin otoritesi, Filistin Başbakanı gibi kelimeleri sadece uluslararası kuruluşlarla ilgili çalışmalarda, kuruluşların faaliyetlerinde geçiyorsa kullanın" uyarısında bulunan AP yönetimi, "Bağımsız bir Filistin devleti yok, bu yüzden Filistin ve Filistin devleti ifadelerini kullanmayın. Filistin toprakları için Batı Şeria veya Gazze'yi tercih edin" talimatını verdi.

"MODERN BİR FİLİSTİN DEVLETİ YOKTUR"

Yine araştırmada Kanada'nın devlet adına yayın yapan resmî medya organı CBC'nin, "Modern bir Filistin devleti yoktur. Bu yüzden Filistin'e atıfta bulunmayın veya Filistin'i ülke olarak gösteren bir harita göstermeyin" brifingi ile çalışanlarına baskı yaptığı ifade edildi. İngiltere'nin en önde gelen ulusal medya kuruluşu BBC'nin ise çalışanlara, "Gazze ya da Batı Şeria'dan bahsederken Filistin dememelisiniz. O tarihi bir varlık" şeklinde talimat verdiği belirlendi.

"FİLİSTİN SADECE SIFAT VEYA SIFAT TAMLAMASIDIR"

Los Angeles Times'ın çalışanlarına ise, "Alıntıların dışında Filistin kelimesini kullanmayın" uyarısında bulunduğu belirtilirken, "yalnızca 1923'ten 1948'e kadar var olan tarihi bölgeyi tanımlamak için Filistin diyebilirsiniz" talimatını verdiği ifade edildi. Avustralya'nın devlet medya organı ABC'nin "Filistin" kelimesinin kullanımına ilişkin politikasının ise, "Filistin'i tek kullanmayın. Filistin toprakları diyoruz. Filistin sadece sıfat veya sıfat tamlamasıdır" şeklinde olduğu belirtildi.

ALMANLAR, İSRAİL'İ ELEŞTİREN YAZILAR YAZAMIYOR

Raporda Almanya'nın uluslararası yayın kuruluşu Deutsche Welle'in ise (DW), ülkenin Holokost nedeniyle Yahudilere karşı özel sorumluluğunu gerekçe göstererek çalışanlarına içeriklerde İsrail'i eleştiren yazılar yazmasını yasakladığı belirtildi.

DW muhabirlerine ve editörlerine "apartheid" kelimesini kullanmaması uyarısında bulunurken, İsrail'in Filistinlilere yönelik zulmü haber yapmalarını yasakladı. Bununla birlikte DW yönetimi çalışanların "Filistin Devleti" ifadesini de kullanmaması gerektiğini belirtti.