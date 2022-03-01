TikTok'ta paylaşılan bir video, Batı medyasının göçmenler konusundaki ırkçı tavrını bir kez daha gözler önüne serdi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 6'ıncı güne girilirken, ülkeden tahliye edilen Ukraynalıların geleceği merak konusu oldu.

Özellikle Avrupa ülkeleri peş peşe yaptıkları açıklamalarla Ukraynalılara kapılarının açık olduğunu duyurdu.

Avrupa'nın Ukraynalı mülteciler karşısındaki bu tutumu, Suriyeli ve Afgan göçmenler konusundaki iki yüzlü tavrını hatırlattı.

BATI MEDYASI, İNSAN AYRIMINA BAŞLADI

Öyle ki Avrupa'nın bu tavrını batılı medya kuruluşları da açıktan konuşmaya başladı.

Son olarak TikTok'ta yayın yapan 'movierf' isimli hesap, Batılı medya kuruluşlarının Ukraynalı göçmenleri farklılaştırmaya çalışmasını gözler önüne serdi.

Batı medyasının ırkçı söylemleri tepki çekti ViDEO

"BURASI AFGANİSTAN YA DA IRAK DEĞİL, DAHA MEDENİ VE AVRUPALI"

Hesapta derlenen videoda CBC News ve BBC muhabirlerinin, Ukraynalıları dış görünüşlerine göre kendilerinden olarak görmesi, izleyenleri şaşkına çevirdi.

CBC News muhabiri, Ukraynalıları diğer mültecilerden ayırarak, “Affınıza sığınarak söylüyorum, burası Irak ya da Afganistan gibi on yıllardır çatışma yaşanan bir yer değil. Burası bunun yaşanmasını beklemediğiniz daha medeni, daha Avrupalı, bu sözleri dikkatle seçmem gerekiyor, bir şehir.” dedi.

"AVRUPALI ÇOCUKLAR PUTİN'İN FÜZELERİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLÜYOR"

CBC News muhabirinin ardından videoda söz alan BBC muhabiri de skandal ifadeler kullandı.

BBC çalışanı, "Bu olaylar benim için çok duygusal çünkü, sarı saçlı mavi gözlü insanların ve Avrupalı çocukların her gün Putin’in füzeleri tarafından öldürüldüğünü görüyorum." ifadelerini kullandı.

"ÖZ KÜLTÜRÜ OLAN ÜLKELERE DEMOKRASİ GETİRENLER BUNLAR"

Öte yandan açıklamaları derleyen hesabın yaptığı yorum da dikkatlerden kaçmadı.

'movierf' isimli hesap, "Kendi içlerinde zaten bir öz kültürü olan ülkelere demokrasi getiren ülkelerden çok güzel yorumlamalar bunlar." ifadelerini kullandı.