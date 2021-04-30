Batı Şeria’da 10 bin Filistinli Harem-i İbrahim Camisi’nde cuma namazı kıldı

Yılda on gün Filistinlilerin girmesine izin verilen camide, Cuma namazı için toplanan binlerce Müslüman ibadet etti.

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da yaşayan Müslümanlar, cuma namazında El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi'ne akın etti.

Harem-i İbrahim Camisi'nin tüm tesislerinin cemaate açılması ile yaklaşık 10 bin Müslüman, ramazan ayının üçüncü cuma namazını kıldı.

Harem-i İbrahim Camisi Müdürü Hıfzı Ebu Suneyne, İsrail güçlerinin caminin kapılarındaki önlemleri sıkılaştırdığını ve namaza gelenlerin kimlik kontrolünden geçirildiğini söyledi.

GENÇLERİN ÜZERİ ARANDI

Ayrıca, içeri girmeden önce askerlerin gençlerin üzerini aradığını ifade ederek, İsrail yönetiminin uygulamalarına tepki gösterdi.

YILDA 10 GÜN FİLİSTİNLİLERE AÇIK

Ebu Suneyne ramazan ayının cuma günleri, Kadir Gecesi, Ramazan ve Kurban bayramları, Miraç ve Mevlid kandilleri ile hicri yılbaşı olmak üzere yılda 10 gün kadar caminin Filistinliler için tamamen açık olduğu ifade etti.

EN ÖNEMLİ DÖRDÜNCÜ CAMİ

Mekke'deki Mescid-i Haram ile Medine'deki Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa'dan sonra, Müslümanlar için önemli dördüncü cami sayılan Harem-i İbrahim Camisi Yahudi inancında da önemli yer tutuyor.

Yahudi inancına göre Mescid-i Aksa'da olduğuna inanılan “Süleyman Mabedi’nden” sonra yeryüzündeki en kutsal mabet kabul ediliyor.

El Halil'deki cuma namazına 10 bin Filistinli katıldı video

CAMİ İKİYE BÖLÜNDÜ

Harem-i İbrahim Camisi, Baruch Goldstein adlı fanatik bir Yahudi'nin 25 Şubat 1994'te 29 Müslüman'ı öldürdüğü katliamın ardından kapatılmış ve yeniden açıldığında çoğu Yahudilere tahsis edilecek şekilde ikiye bölünmüştü.