Batı Şeria’da 20 Filistinli hayatını kaybetti Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 28 Ağustos’tan bu yana düzenlediği saldırılarda ölen Filistinli sayısının 20 olduğunu açıkladı.

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AA

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Çarşamba gününün şafak vaktinden bu yana Batı Şeria'nın kuzeyinde şehit sayısı 20'ye yükseldi.” ifadelerine yer verildi.

Filistin Kızılayı’ndan yapılan yazılı açıklamada da, işgal altındaki Cenin kentinde Kızılay’a ait 3 ekip aracının İsrail tarafından saldırıya uğradığı belirtildi.

"VATANDAŞLARIN ÇAĞRILARINA YANIT VEREMİYORUZ"

Açıklamada, “Cenin kenti ve kampında üçüncü gününde devam eden kuşatma altında olan vatandaşların çağrılarına yanıt vermekte büyük zorluk yaşıyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Ekip araçlarının İsrail askerlerinin hedefi olduğuna dikkat çekilen açıklamada, biri gönüllü doktor olmak üzere saldırıya uğrayan 3 araçta bulunan sağlık çalışanlarının yaralandığı belirtildi. Gönüllü doktorun elinden gerçek mermiyle vurularak yaralandığı kaydedildi.

BAKANLIK KINADI

Filistin Sağlık Bakanlığı da, Filistin Kızılayı ekiplerinin hedef alınmasını kınayan bir açıklama yayınladı.

İsrail, 28 Ağustos'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Cenin, Tulkerim ve Tubas kentlerindeki mülteci kamplarına "2. İntifada"nın yaşandığı 2002'den itibaren en yoğun ve kapsamlı "Yaz Kampları" adlı saldırısını başlattığını duyurmuştu.

Tubas kentine bağlı el-Faria Mülteci Kampı'ndan sonra Tulkerim'deki Nur Şems Mülteci Kampı'ndan çekilen İsrail askerlerinin Cenin'deki saldırıları ise 3. gününde devam ediyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)