Batı Şeria’da 4 İsrailli yerleşimci öldürüldü İşgal altındaki Batı Şeria’da yasa dışı bir Yahudi yerleşim biriminde düzenlenen silahlı saldırıda 4 İsrailli yerleşimci öldürüldü.

AA & Ensonhaber

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria’nın Ramallah ve Nablus kentleri arasındaki yasa dışı Yahudi yerleşim birimi Eli’de bir benzin istasyonu yakınında silahlı saldırı düzenlendi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, sosyal medya hesaplarından yaptığı yazılı açıklamada, saldırıda 4 İsraillinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

1’i ağır 4 İsraillinin de yaralandığı belirtilen açıklamada, yaralıların Kudüs ve Petah Tikva kentlerindeki hastanelere sevk edildiği kaydedildi.

Saldırganlardan biri öldürüldü

İsrail ordusu, saldırıyı düzenleyenlerden birinin olay yerinde öldürüldüğü duyurdu.

İkinci şüphelinin ise, olay yerinden kaçmasının ardından başlatılan geniş çaplı aramalar sonucu bulunduğu ve İsrail güçleri tarafından vurularak öldürüldüğü kaydedildi. Saldırganın kaçtığı araçta saldırıda kullanılan silahın da ele geçirildiği belirtildi.

İsrail ordusu, üçüncü bir saldırganın olup olmadığı ve saldırıyı düzenleyenlerin kimlik bilgilerine ilişkin bilgi paylaşmadı.

Olay yerinden sosyal medyaya yansıyan görüntülere ve Filistinli yerel kaynakların aktardığına göre, saldırıyı düzenleyen ve olay yerinde öldürülen eylemcinin, Nablus kentine bağlı Huvvara beldesinden Muhenned Şahade (26) adlı bir Filistinli olduğu belirlendi.

Öte yandan İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Savunma Bakanı Yoav Gallant saldırı hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada, Gallant’ın saldırıya ilişkin güvenlik durum değerlendirmesi yapmak için İsrail Genelkurmay Başkanı ve diğer üst düzey güvenlik yetkilileriyle bir araya geleceği bildirildi.

Netanyahu: “Tüm seçeneklere açığız”

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, düzenlenen saldırıyı “şok edici” olarak nitelendirerek, saldırıya verilecek karşılık hakkında “tüm seçeneklere açık” olduklarını duyurdu.

Twitter hesabından görüntülü mesaj yayınlayan Netanyahu, saldırının “terör eylemi” olduğunu ileri sürerek, şunları kaydetti:

Bugün Eli yerleşimi yakınlarında canice ve şok edici bir saldırı düzenlendi. Güçlerimiz şu anda katillerin peşine düşmek için sahada faaliyet gösteriyor. İstisnasız tüm katillerle hesaplaşacağımızı geçtiğimiz aylarda zaten kanıtladık. Bize zarar veren herkes ya mezarda ya da hapiste. Burada da aynı olacak. Canımıza kasteden herkese söylemek istiyorum: Tüm seçeneklere açığız.

Hamas: Eylem, meşru savunma hakkıdır

Öte yandan Filistinli direniş hareketi Hamas, işgal altındaki topraklarda Yahudi yerleşimcileri hedef alan saldırının “meşru savunma hakkı” olduğunu açıkladı.

Hamas Sözcüsü Tarık Selma, yayınladığı yazılı açıklamada,

Ramallah-Nablus yolundaki fedai operasyonunu tebrik ediyor ve bunu, işgalcilerin Filistin halkına yönelik artan suçlarına karşı doğal bir tepki olarak değerlendiriyoruz. Fedai operasyonu, meşru savunma hakkının kullanılması bağlamına girmektedir.

ifadelerini kullandı.

Cenin’de 6 Filistinli öldürülmüştü

Öte yandan saldırının, İsrail askerlerinin dün işgal altındaki Batı Şeria’da 6 Filistinliyi öldürmesinin ardından gerçekleşmesi dikkat çekti.

İsrail ordusunun, Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Apache" tipi helikopter de kullanarak düzenlediği saldırılarda biri çocuk 6 Filistinli yaşamını yitirmiş, en az 66 Filistinli yaralanmıştı. Çıkan çatışmalarda 7 İsrail askeri de yaralanmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te yaklaşık 700 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor.