Batı Şeria’da inşaat iskelesi çöktü: 2 ölü

Filistin’in Batı Şeria bölgesinde inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 2 Filistinli işçi hayatını kaybetti.

Filistin’in Batı Şeria bölgesinde yer alan Givat Ze'ev’de inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 2 Filistinli işçi hayatını kaybetti.

Kazanın neden yaşandığı belirsiz

İHA'nın haberine göre, inşaat iskelesinin neden çöktüğü henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İskelenin çökme anı ise bölgedeki güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı.



