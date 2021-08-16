Cenin mülteci kampında bulunan Filistinliler ile İsrail güçleri arasında çıkan çatışmada, 2 Filistinli genç yaşamını yitirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da, İsrail güçlerinin Filistinlilere yönelik saldırı ve baskı politikaları can almaya devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun açtığı ateş nedeniyle 2 Filistinlinin yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Açıklamaya göre, acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen iki Filistinli yaşamını yitirdi.

Yaşamını yitiren Filistinlilerin 19 yaşındaki Salih Ammar ve 21 yaşındaki Raid Ebu Seyf olduğu öğrenildi.

GERÇEK MERMİ KULLANILDI

Görgü tanıkları tarafından yapılan açıklamada, İsrail askerleri ile Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin mülteci kampında bulunan Filistinliler arasında bir çatışma çıktığı, çatışmada İsrail askerlerinin Filistinlilere göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek mermi kullandığı aktarıldı.

Batı Şeria’da, İsrail askerleri 2 Filistinli genci öldürdü VİDEO

