İşgal altındaki Batı Şeria’da Filistinlilere ait sulama göleti herhangi bir sebep gösterilmeden yıkıldı.

İsrail, Filistinli sivilleri hedef alan baskı ve işgal politikalarını sürdürüyor.

İşgal altındaki Batı Şeria’da bulunan Ürdün Vadisi bölgesindeki Bardala köyünde, Filistinlilere ait sulama göleti hedef alındı.

Bölgeye getirilen iş makineleri ile gölet, hiçbir gerekçe gösterilmeden yıkıldı.

BULDOZER EŞLİĞİNDE BASKIN DÜZENLENDİ

Bölge sakini Mohammad Sawafta, İsrail askerlerinin buldozer eşliğinde köye baskın düzenlediğini ve bin 400 metreküp kapasiteli sulama göletini imha ettiğini belirtti.

Geçen hafta, İsrail makamları tarafından sulama göletinin 96 saat içinde yıkılacağının bildirildiğini, ancak herhangi bir gerekçe göstermediklerinin altını çizdi.

Batı Şeria’da, İsrail güçleri Filistinlilere ait sulama göletini talan etti VİDEO



HİZMETLERE ERİŞİM KONUSUNDA ZORLUK YAŞANIYOR

Ürdün Vadisi'nde yaşayan Filistinli aileler, İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle elektrik ve su gibi hizmetlere erişim konusunda zorluk yaşıyor.

Ayrıca aileler, evlerinin yıkılması tehdidiyle karşı karşıya.