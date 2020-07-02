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    Batı Şeria’da İsrail’in ilhak planı protesto edildi

    Filistin’in Batı Şeria bölgesinde bir grup Filistinli genç İsrail’in ilhak planını protesto etti. Gençler ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.
    • İHA
    • 02.07.2020 - 20:36
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    Batı Şeria’da İsrail’in ilhak planı protesto edildi #1

    İsrail’in ilhak planına gün geçtikçe öfke artıyor.

    Filistin’in Batı Şeria bölgesinde bulunan El Halil kentinde ilhak planını protesto eden bir grup Filistinli genç İsrail güçleri çatıştı.

    PROTESTO GÖSTERİSİNDE OLAY ÇIKTI

    Olaylarda 1 Filistinli genç gözaltına alındı. Filistinli gençler, güvenlik güçlerine taş ve şişe atarken, güvenlik güçleri ise ses ve gaz bombaları ile karşılık verdi.

    Batı Şeria’da İsrail’in ilhak planı protesto edildi #2

    Batı Şeria’da İsrail’in ilhak planı protesto edildi #3

    Batı Şeria’da İsrail’in ilhak planı protesto edildi #4

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