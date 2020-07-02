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Batı Şeria’da İsrail’in ilhak planı protesto edildi

Batı Şeria’da İsrail’in ilhak planı protesto edildi

Filistin’in Batı Şeria bölgesinde bir grup Filistinli genç İsrail’in ilhak planını protesto etti. Gençler ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.