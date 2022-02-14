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    Batı Şeria'da öldürülen 17 yaşındaki Filistinli toprağa verildi

    İsrail ordusunun işgali altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki köye baskını sırasında bir Filistinli genci öldürdüğü bildirildi. Gencin naaşı, omuzlarda taşınarak son yolculuğuna uğurlandı.
    • AA
    • 14.02.2022 - 16:33
    • Güncelleme : 14.02.2022 - 16:44
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    Batı Şeria'da öldürülen 17 yaşındaki Filistinli toprağa verildi

    Filistin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, Cenin kenti yakınındaki el-Sile el-Harisiye köyüne yapılan baskında İsrail kurşunuyla başından ağır yaralanan Muhammed Ebu Salah (17) hayatını kaybetti.

    Bakanlığın açıklamasında, Filistin Kızılayı tarafından yaralandığı kaydedilen 5 kişinin sağlık durumuna dair bilgi paylaşılmadı.

    OMUZLARDA TAŞINDI

    Cenin’e kentine bağlı Yamun beldesinde düzenlenen cenaze töreninde Ebu Salah’ın naaşı, omuzlarda taşınarak son yolculuğuna uğurlandı.

    Gencin ölümü büyük üzüntüye boğdu.

    Batı Şeria da öldürülen 17 yaşındaki Filistinli toprağa verildi #1

    4 EVİ YIKMAK İSTİYORLARDI

    İsrail ordusu, il-Sile el-Harisiye köyüne buldozer eşliğinde 4 evi yıkmak hedefiyle baskın düzenlemişti.

    Evlerin yıkılışına engel olmak amacıyla direnen Filistinli gençler ile İsrail ordusu arasında çatışmalar yaşanmıştı.

    Batı Şeria da öldürülen 17 yaşındaki Filistinli toprağa verildi #2

    Batı Şeria da öldürülen 17 yaşındaki Filistinli toprağa verildi #3

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    Batı Şeria da öldürülen 17 yaşındaki Filistinli toprağa verildi #6


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