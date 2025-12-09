Batı Şeria'da toprakları gasbeden İsrailliler, araçları ateşe verdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İsrail tarafından işgal altında olan Batı Şeria'da İsrailliler, Filistinlilere karşı suç işlemeye devam ediyor.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Batı Şeria'nın Beytüllahim kentine bağlı Marah Rabah köyünde bazı araçları ateşe veren yerleşimciler, evlerin duvarlarına da Başbakan Binyamin Netanyahu'yu hedef alan ifadeler yazdı.

Filistinlilerin araçlarını kundaklayan yerleşimci İsrailliler, bazı evlerin duvarlarına İbranice "Bibi'yi tebrik ederiz", "İntikam" ve "Kazanacağız" diye yazdı.

BAZI YERLEŞİMLERDEN ÇEKİLİNDİ

İsrail askerleri, pazar günü işgal altındaki Batı Şeria'da ordunun Filistinlilerden gasbederek "askeri kapalı bölgeye" çevirdiği alana kurulan 4 kaçak yerleşimi boşaltmış ve Filistin topraklarını gasbeden bazı İsraillileri bölgeden uzaklaştırmıştı.

İsrail basını, Netanyahu'nun istihbarat kuruluşlarının tavsiyeleri doğrultusunda işgal altındaki Batı Şeria'da, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin kurduğu bazı kaçak yerleşimlerin boşaltılması talimatı verdiğini duyurmuştu.

Netanyahu'nun söz konusu adımı, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere karşı uygulanan şiddet karşısında uluslararası kamuoyundan gelen tepkileri savuşturmak için attığı değerlendiriliyor.

'KAÇAK YERLEŞİM'

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, "kaçak yerleşim" kuracakları bölgelere önce farklı malzemelerden baraka evler kurup etrafına çit örüyor ve yol yapıyor. Böylece bölgeyi, kaçak yerleşimlere hazırlıyorlar.

İsrail yönetiminin de yasa dışı kabul ettiği bu kaçak yerleşimlerin büyük bir bölümü, belli bir süre sonra yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine dönüştürülüyor.

YERLEŞİMCİ İSRAİLLİLERİN SALDIRILARI ARTIYOR

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik saldırıları, Birleşmiş Milletler'in açıkladığı rakamlara göre, kayıt tutulmaya başlanan son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinin verilerine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da 7 bin 154 saldırı düzenledi, 33 Filistinliyi öldürdü ve 33 topluluğu zorla yerinden etti.

Yahudi yerleşim birimlerini takip eden İsrailli sivil toplum kuruluşu "Şimdi Barış" (Peace Now) hareketinin 2024 yılı verilerine göre, Doğu Kudüs hariç, işgal altındaki Batı Şeria'da yaklaşık 3 milyon Filistinli yaşarken, İsrailli yerleşimci nüfusu 500 bini aşmış durumda.