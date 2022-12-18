Petrol
79.26
-2.40%
Euro
19.7654
-0.29%
Dolar
18.652
0.05%
Altın
1.074
0.90%
Borsa
5214
0.49%
Bitcoin
318.789
0.04%
BTXN Coin
7.13
-2.19%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Çok bulutlu 15 C

    Batı Şeria'da Yahudi yerleşimci, aracıyla 2 Filistinliyi ezdi

    İşgal altındaki Batı Şeria'da, bir Yahudi yerleşimcinin aracıyla "kasıtlı olarak" çarptığı ileri sürülen 2 Filistinli kardeş hayatını kaybetti.
    • 18.12.2022 - 03:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Batı Şeria'da Yahudi yerleşimci, aracıyla 2 Filistinliyi ezdi

    Kudüs Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın Nablus kentinin güneyinde Zatera kontrol noktasında Yahudi yerleşimcinin aracıyla çarptığı Muhammed Mutir ve Mühenned Mutir kardeşlerin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

    Açıklamada, saldırıya uğrayan kardeşlerin diğer aile bireyleriyle beraber Nablus'tan Kalandiya'daki evlerine dönmekte oldukları bilgisi verildi.

    Batı Şeria da Yahudi yerleşimci, aracıyla 2 Filistinliyi ezdi #1

    Yol kenarında beklerken saldırıya uğradılar

    Filistin resmi haber ajansında yer alan habere göre, Kudüs Valiliği Kalandiya Ofisi Sorumlusu Zekeriya Feyale, diğer aile bireyleriyle beraber Nablus'tan Kalandiya'daki evlerine dönmekte olan kardeşlerin bindikleri aracın lastiğini tamir etmek için yol kenarında bekledikleri sırada saldırıya uğradıklarını söyledi.

    2 kardeş de öldü, Yahudi yerleşimci teslim oldu

    AA'nın haberine göre; Filistinli kardeşlere kasten çarptığı iddia edilen Yahudi yerleşimcinin olay yerinden kaçtığını belirten Feyale, Muhammed'in olay yerinde öldüğünü, Mühenned'in ise ağır yaralandığını ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini ifade etti.

    Kudüs Valiliğinden son olarak yapılan açıklamada, Filistinlileri ezerek ölümüne neden olan Yahudi yerleşimcinin, Zatera kontrol noktasında İsrail askerlerine teslim olduğu kaydedildi.

    İsrail tarafından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.


    Ukrayna'da yeni yıl hazırlıkları: 12 metrelik yılbaşı ağacı dikildi
    Dünya

    Ukrayna'da yeni yıl hazırlıkları: 12 metrelik yılbaşı ağacı dikildi

    Ukrayna limanlarından 14 milyon ton tahıl çıkışı yapıldı
    Gündem

    Ukrayna limanlarından 14 milyon ton tahıl çıkışı yapıldı

    Aslı'nın %100 Başarılı Yatırım Yöntemi Ses Getirdi
    Advertorial

    Aslı'nın %100 Başarılı Yatırım Yöntemi Ses Getirdi

    Görüş Bildir