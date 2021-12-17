Batı Şeria’da Yahudi yerleşimciler, Filistinlilerin köylerini bastı

İşgal altındaki Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimciler, bazı köylere baskın düzenleyerek Filistinlilerin evlerine ateş açıp mülklerine zarar verdi.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus'a bağlı Burka Köyü Yerel Meclis Başkanı Cihad Salah, onlarca Yahudi yerleşimcinin köye baskın düzenleyerek Filistinlilerin evlerine ateş açtığını, saçtan yapılma bir barakayı ateşe verdiğini, taşla bazı evlerin camlarını kırdığını söyledi.

Salah, köyün batı girişindeki yerleşimci saldırısının bölge sakinlerince püskürtüldüğünü belirtti.

İsrail askerlerinin ise bölgede toplanan Filistinlilere göz yaşartıcı gazla müdahale ettiğini, bazı Filistinlilerin müdahale sırasında atılan gazdan etkilendiğini ifade etti.

OTO TAMİRHANESİNE VE ARAÇLARA ZARAR VERİLDİ

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, Yahudi yerleşimciler Nablus'un kuzeyindeki Sebestiye beldesine de baskın düzenledi. Yerleşimciler, beldenin girişine yakın bölgede bulunan bir oto tamirhanesi ile Filistinlilere ait araçlara zarar verdi.

1 YAHUDİ YERLEŞİMCİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), dün, Nablus kenti yakınlarındaki yasa dışı Homesh yerleşim birimi civarında, Yahudi yerleşimcilerin bulunduğu araca yoldan geçen başka bir araçtan ateş açıldığını olayda bir Yahudi yerleşimcinin öldüğünü, 2 kişinin de yaralandığını bildirmişti.

65 YAŞINDAKİ FİLİSTİNLİYE SALDIRI

Yahudi yerleşimciler, sabah saatlerde de Filistinli bir ailenin evine saldırmış, ev sahibini darbetmişti. Saldırı nedeniyle üç kaburga kemiği kırılan, yüzünde morluklar oluşan 65 yaşındaki ev sahibi Vail Mukbil hastaneye kaldırılmıştı.

250’DEN FAZLA YASA DIŞI YERLEŞİM BİRİMİ

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor.

Bu yerlerde ikamet eden yaklaşık 500 bin fazla Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor. Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.