Batı'dan Ukrayna'ya finansal destek devam ediyor Hem AB hem de İngiltere, Kiev yönetimine yeni destek paketleri açıkladı.

AA

Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere, Rusya'nın saldırıları altındaki ülkeye yardımlarını sürdürüyor.

AB'den Ukrayna'ya mühimmat desteği için yeni pakete onay verildi. Avrupa Barış Fonu adlı mali araç kapsamında 1 milyar euroluk bütçe onaylandı.

Böylece AB, üye ülkelere 9 Şubat-31 Mayıs 2023 döneminde mevcut stokları ya da verdikleri siparişler üzerinden Ukrayna'ya bağışladıkları mühimmat için geri ödeme yapabilecek.

1 milyon top mermisi hedefi

Tedbir, üye ülkelerin 20 Mart'ta vardıkları ve sene sonuna kadar Ukrayna'da 1 milyon top mermisi gönderme hedefiyle ilgili teslimatı ve ortak tedariki hızlandırmayı amaçlıyor.

Bu yardımla birlikte AB'nin Avrupa Barış Fonu kapsamında Ukrayna'ya yönelik toplam katkısı 4,6 milyar euroya çıkacak.

İngiltere'den Ukrayna'ya 500 milyon dolarlık ilave destek

İngiltere'nin yeni fon açıklaması, Maliye Bakanı Jeremy Hunt'ın Uluslararası Para Fonu (IMF) - Dünya Bankası toplantıları kapsamında finans bakanlarıyla bir araya geldiği Washington'da açıklandı.

İngiltere Hazine Bakanlığı'nın açıklamasına göre, ülkenin Ukrayna'ya sağlayacağı ilave 500 milyon dolarlık fonla bu yılki desteği 1 milyar dolara ulaşmış olacak.

Toplam destek 8.1 milyar dolar

İngiltere'nin Ukrayna'ya taahhüt ettiği toplam destek ise 6,5 milyar sterlini (8.1 milyar dolar) bulacak.

Söz konusu yeni fonun hayati kamu hizmetlerinin karşılanması dahil olmak üzere Ukrayna'nın ekonomik ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olması bekleniyor.

İngiltere, ayrıca IMF'nin Yoksulluğu Azaltma ve Büyüme Güveni aracılığıyla gelişmekte olan ülkelerde yoksulluğu azaltmak ve büyümeyi desteklemek için 670 milyon daha sağlama taahhüdünde bulundu.