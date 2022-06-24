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    Batılı turistler, Suriye'ye gidiyor

    Batılı turistler, Suriye'ye gidiyor

    Yıllarca çatışmalara sahne olan ülke, yeniden Batı'dan turistleri ağırlamaya başladı. Kişi başı tur fiyatıyla ilgili bilgiye yer verildi.
    • Haber Merkezi
    • 24.06.2022 - 15:43
    • Güncelleme : 24.06.2022 - 16:13
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    Suriye, Esad rejimine bağlı güçler ve onların destekçilerinin düzenlediği saldırılar sonucu büyük yıkımlara sahne oldu.

    Çok sayıda masum sivil yaşamını yitirirken, milyonlarcası da yerlerini terk etmek zorunda kaldı.

    Batılı turistlerin Suriye yolculuğu

    Washington Post gazetesi, Batılı turistlerin savaştan etkilenen Suriye'ye geziler düzenlediği ve bu durumun eleştirilere neden olduğunu yazdı.

    Yıllarca süren çatışmalardan sonra turistlerin, değişim yaşayan Suriye'ye tekrar seyahatlere başladığı, yerel halk ve tur operatörlerinin Batılı ülkelerden gelen ziyaretçilerde artış olduğunu bildirdiği belirtildi.

    "Meraklı yabancılar için vize veriliyor"

    Haberde, "Yetkililer, bir dönem televizyon ekranlarını domine eden ve Avrupa'yı mültecilerle dolduran ülkeyi merak eden yabancılar için ekim ayında vize vermeye başladı." denildi.

    Seyahatlerin, savaş nedeniyle yerlerinden edilen ve ülkelerine dönemeyen Suriyeliler arasında ise öfkeye yol açtığı kaydedildi.

    Turizm, yerel halka yardım ediyor

    Öte yandan Suriye rejimi, ihtiyaç duyduğu geliri elde etmek için 2018'de turist vizesi vermeyi sürdürüyordu.

    Turizmin, Suriye'deki yerel halka katkıda bulunabileceğine dikkat çekildi.

    Batılı turistler, Suriye ye gidiyor #1

    Kişi başı 1700 dolar

    Aynı haberde, tur ücreti ve seyahat noktalarına ilişkin bilgilere de yer verildi.

    Bir haftalık turların; Şam, Halep, Palmira ve Krak des Chevaliers Kalesi'ni içerdiği ve kişi başı yaklaşık 1700 dolara mal olduğu aktarıldı.

    Batılı turistler, Suriye ye gidiyor #2
    Batılı turistler, Suriye ye gidiyor #3


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