Petrol
86
3.04%
Euro
20.0236
0.18%
Dolar
18.7015
-0.02%
Altın
1.096
0.45%
Borsa
5509
0.00%
Bitcoin
316.223
0.27%
BTXN Coin
5.88
1.90%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Sis 8 C

    Batılı ülkeler Rusya'ya gaz borçlarını dövizle ödeyecek

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin "dost olmayan" Batılı ülkelerin, Rus doğal gazına yönelik borçlarını dolar veya euro gibi yabancı para birimleriyle ödemelerine izin verdi.
    • 31.12.2022 - 02:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Batılı ülkeler Rusya'ya gaz borçlarını dövizle ödeyecek

    Rusya ve Ukrayna arasında çıkan savaş sebebiyle Avrupa ülkeleri Rusya'ya her çeşit yaptırımı uygulamıştı.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise boş durmamış, Avrupa'nın Rusya'dan alacağı doğalgaza ruble şartı koymuştu.

    Kararda değişiklik yapıldı

    Putin'in imzaladığı yeni kararnameye göre ise, Rusya'ya yaptırım uygulayan ve "dost olmayan" şeklinde tanımlanan Batılı ülkelerin, Rus gazı için yalnızca rubleyle ödeme yapabileceklerine yönelik kararda değişikliğe gidildi.

    Batılı ülkeler Rusya ya gaz borçlarını dövizle ödeyecek #1

    "Dost olmayan ülkeler" gaz borçlarını döviz ile ödeyebilecek

    Rus gazı ithal eden "dost olmayan" ülkelerin, borçlarını dolar veya euro gibi yabancı para birimleriyle ödemelerine izin verilen kararnameye göre, söz konusu ülkelerin borcunu ödemesi, Rus gazı sevkiyatının tekrar başlaması anlamına gelmeyecek.

    AA'nın haberine göre, Putin'in 31 Mart'ta imzaladığı kararnameyle, Rus gazı alan ülkelerin Gazprombank'ta hesap açmaları gerekirken ödemelerin, bu bankaya yapılmasının ardından söz konusu fonlar Moskova Borsası'nda rubleye çevriliyor.

    Batılı ülkeler Rusya ya gaz borçlarını dövizle ödeyecek #2

    Bazı ülkelere doğalgaz sevkiyatı durdu

    Rus enerji şirketi Gazprom, rubleyle ödeme yapmadıkları gerekçesiyle Polonya, Bulgaristan, Finlandiya, Hollanda ve Avrupalı bazı şirketlere doğal gaz sevkiyatlarını durdurmuştu.

    Batılı ülkeler Rusya ya gaz borçlarını dövizle ödeyecek #3


    Tüm Dünyanın Konuştuğu Yatırım Robotu Ücretsiz!
    Advertorial

    Tüm Dünyanın Konuştuğu Yatırım Robotu Ücretsiz!

    İzmit'teki otobüs şoförünün dizi izlediği anlar
    3. Sayfa

    İzmit'teki otobüs şoförünün dizi izlediği anlar

    NBA'de bugün hangi maçlar oynanacak? 31 Aralık 2022 NBA maç programı..
    Basketbol

    NBA'de bugün hangi maçlar oynanacak? 31 Aralık 2022 NBA maç programı..

    Görüş Bildir