Batılı ülkeler Rusya'ya gaz borçlarını dövizle ödeyecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin "dost olmayan" Batılı ülkelerin, Rus doğal gazına yönelik borçlarını dolar veya euro gibi yabancı para birimleriyle ödemelerine izin verdi.

Rusya ve Ukrayna arasında çıkan savaş sebebiyle Avrupa ülkeleri Rusya'ya her çeşit yaptırımı uygulamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise boş durmamış, Avrupa'nın Rusya'dan alacağı doğalgaza ruble şartı koymuştu.

Kararda değişiklik yapıldı

Putin'in imzaladığı yeni kararnameye göre ise, Rusya'ya yaptırım uygulayan ve "dost olmayan" şeklinde tanımlanan Batılı ülkelerin, Rus gazı için yalnızca rubleyle ödeme yapabileceklerine yönelik kararda değişikliğe gidildi.

"Dost olmayan ülkeler" gaz borçlarını döviz ile ödeyebilecek

Rus gazı ithal eden "dost olmayan" ülkelerin, borçlarını dolar veya euro gibi yabancı para birimleriyle ödemelerine izin verilen kararnameye göre, söz konusu ülkelerin borcunu ödemesi, Rus gazı sevkiyatının tekrar başlaması anlamına gelmeyecek.

AA'nın haberine göre, Putin'in 31 Mart'ta imzaladığı kararnameyle, Rus gazı alan ülkelerin Gazprombank'ta hesap açmaları gerekirken ödemelerin, bu bankaya yapılmasının ardından söz konusu fonlar Moskova Borsası'nda rubleye çevriliyor.

Bazı ülkelere doğalgaz sevkiyatı durdu

Rus enerji şirketi Gazprom, rubleyle ödeme yapmadıkları gerekçesiyle Polonya, Bulgaristan, Finlandiya, Hollanda ve Avrupalı bazı şirketlere doğal gaz sevkiyatlarını durdurmuştu.