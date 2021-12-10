'Batman kız' Luna, doğum lekesinden kurtuldu

Rusya'da tedavi gören Luna'nın yüzündeki leke yok edildi. Minik kızın doktoru, sırada estetik ameliyatların olduğunu söyledi.

ABD'de yaşayan Luna Tavares-Fenner, dünyaya yüzünü kaplayan doğum lekesiyle geldi.

Kız çocuklarının tedavisi için çare arayan Luna'nın anne ve babası, Florida'dan Rusya'ya sıklıkla seyahatler gerçekleştirdi.

DOĞUM LEKESİ YOK EDİLDİ

Mirror'ın haberine göre, Luna'nın henüz ABD'de bulunmayan bir tedavi yöntemi olan fotodinamik terapi aldığı kaydedildi. Tedavilerin ardından kız çocuğun yüzündeki leke yok edildi.

"BEN ARTIK BİR PRENSESİM"

Doktor Pavel Popov, "Luna çoktan konuşmaya başladı ve kendi kendine 'siyah noktam gitti, ben artık bir prensesim' diyor." ifadesini kullandı.

SIRADA ESTETİK AMELİYATLAR VAR

Altı ameliyatla lekeyi ortadan kaldırdıklarını dile getiren Popov, "Görevin ana kısmı yapıldı ama tedaviyi bitirdiğimiz anlamına gelmiyor. Luna, geçirdiği tedaviden sonra dinleniyor ve ardından estetik ameliyatlara başlayacağız." dedi.

"BATMAN KIZ"

Luna Tavares-Fenner, yüzündeki lekenin şekli nedeniyle "Batman kız", "Batman bebek" gibi ifadelerle anılıyordu.