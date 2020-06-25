Bayer, glifosatlı tarım ilacı için davacılara 10,9 milyar

Bayer, glifosatlı tarım ilacı için davacılara 10,9 milyar

Alman ilaç ve kimya şirketi Bayer, yabani otlara karşı kullanılan glifosat maddesini içeren tarım ilacının kansere yol açtığı gerekçesiyle davacılara 10,9 milyar dolar ödeyecek.

Bayer'den yapılan açıklamada, yabani otlara karşı kullanılan Roundup isimli ilaçta bulunan glifosat maddesinin kansere yol açtığı iddiasıyla şirket hakkında ABD'de açılan davalardan vazgeçmeleri için davacıların yüzde 75'i ile anlaşıldığı bildirildi.

125 BİN DAVANIN DÖRTTE ÜÇÜ GERİ ÇEKİLECEK

10,9 milyar dolarlık ödeme karşılığında yaklaşık 125 bin davanın dörtte üçünün geri çekileceği belirtilen açıklamada, olası davalar için de 1,25 milyar dolar ayrılacağı kaydedildi.

MONSANTO'YU 63 MİLYAR DOLARA SATIN ALMIŞTI

Bayer, 2018'de ABD'li tarım şirketi Monsanto'yu 63 milyar dolara satın almasının ardından Monsanto'nun geliştirdiği Roundup isimli glifosat içeren zirai ilacın kanser oluşumunu tetikleyen önemli bir unsur olduğunu iddia edenlerin açtığı davalarda milyarlarca dolar para cezası ve tazminat ödemeye mahkum edilmişti.