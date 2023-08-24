Bayraktar TB2, Ukrayna'da askeri müzeye yerleştirildi Ukrayna'da Rusya'ya karşı kullanılan ve savaşta dengeleri değiştiren Bayraktar TB2 SİHA, Ukrayna Ulusal Askeri Tarih Müzesi’nde sergilenmeye başlandı.

DHA

Türkiye'nin yeri ve milli imkanlarla üretilen SİHA'ları çatışma sahalarında kendini ispatladıktan sonra dünya çapında marka haline geldi.

Bayraktar TB2 ise Ukrayna-Rusya savaşına damga vurdu.

SİHA'lar artık Ukrayna Ulusal Askeri Tarih Müzesi’nde sergilenecek.

"Savaşın başında oyun değiştirici oldu"

Ukrayna Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Bayraktar TB-2 modeli artık Ukrayna Ulusal Askeri Tarih Müzesi'nde. Ukrayna Savunma Bakanlığı Devlet Sekreteri Kostyantyn Vashchenko, ‘Zaferimizin tarihinde önemli bir yer tutacak’ dedi. Bayraktar, büyük savaşın başında bir tür ‘oyun değiştirici’ oldu ve bugün de Rus düşmanı korkutmaya devam ediyor” ifadelerine yer verildi.

"İnanılmaz derecede büyük bir katkı sağladı"

Ukrayna Savunma Bakanlığı Devlet Sekreteri Vashchenko, yaptığı açıklamada, “Bu SİHA'lar, işgalciyi Kiev'den, Harkiv'den, Herson'dan uzaklaştırma kabiliyetimize gerçekten inanılmaz derecede büyük bir katkı sağladı. Kesinlikle tüm topraklarımızı uluslararası olarak tanınan sınırlara kadar özgürleştireceğiz.

Türk ortaklarımızla işbirliğimiz devam ediyor. Ukrayna'da bir hizmet merkezi kuracağız. Bu yılın sonuna kadar bu merkez inşa edilecek ve ‘kuşları’ çalışır durumda tutmak ve askerlerimizin cephede savaşı kazanmalarına yardımcı olmak için servis verecek” dedi.