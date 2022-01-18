Bazılarınızı ağlatabilir! Henüz 10 yaşında multimilyoner olan kız çocuğunun başarı hikayesi

Bazılarınızı ağlatabilir! Henüz 10 yaşında multimilyoner olan kız çocuğunun başarı hikayesi

Henüz 10 yaşında ve iki şirket sahibi olan Avustralyalı Pixie Curtis'in hikayesi herkesi şaşırttı. İsterse 15 yaşında emekli olabilen genç milyonerin hikayesini ve başarısını sizler için derledik.

Dünyanın bambaşka yerlerinden ilginç haberlerle karşılaşmadığımız tek bir gün bile yok...

Bugün sizlere, henüz ilkokulda olmasına rağmen iki şirket sahibi olan ve 15 yaşında emekli olma yolunda ilerleyen girişimci ruhlu Pixie Curtis'i tanıtacağız.

Avustralya'da yaşayan 10 yaşındaki Pixie Curtis isimli bir kız çocuğu, şimdiden büyük karlar elde eden iki adet oyuncak şirketinin sahibi bir multimilyoner…

AYLIK GELİRİ ORTALAMA 21 MİLYON DOLAR

Curtis, annesi Roxy Jacenko'nun yardımıyla ''Pixie’s Fidgets'' adında bir oyuncak şirketi kurdu. Geçen yıl piyasaya sürülen oyuncaklar, 48 saat içerisinde tükendi.

Aynı zamanda annesiyle birlikte kurduğu bir saç aksesuarı şirketinin de sahibi olan Pixie’nin hali hazırda ortalama 21 milyon doları var…

Bu şirketler artık diğer çocuk oyunlarını ve aksesuarlarını da satan ''Pixie’s Pix'' şirketi altında birleştirildi. Pixie’s Fidget’s, yalnızca ilk ayda 200 bin dolar değerinde ürün sattı.

İSTESE 15 YAŞINDA EMEKLİ OLABİLİR

Küçük kızın annesi Jacenko, bir haber kanalına yaptığı açıklamada, "Kesinlikle ben 100 yaşıma kadar çalışacağım ve Pixie 15’inde emekli olacak. Aile arasında en sık yaptığımız şaka bu. Hangimizin daha akıllı olduğunu kesinlikle biliyorum.'' dedi.

SOSYAL MEDYADA DA ÜNLENDİ

Jacenko, Avustralya’nın en ünlü ajanslarından biri olan ''Sweaty Betty PR'' dahil olmak üzere birçok başarılı işletmenin sahibi olarak tanınıyor.

Hikayesinin ortaya çıkması ile birlikte 10 yaşındaki Pixie'nin popülerliği sosyal medyada da arttı. Küçük kız, Instagram'da kısa sürede 100 binden fazla takipçi kazandı.

Başarısına rağmen, annesi Pixie'nin şirket için çalışmak zorunda olduğunu hissetmesini istemiyor.

Annesi konuyla ilgili, "İlk günden beri söyledim, Pixie öne çıkmak istemediği veya şirketlerle ilgilenmek istemediği anda yeniden oturup konuşacağız, değerlendireceğiz. Ama şimdilik mutlu, çok şey öğreniyor." dedi.