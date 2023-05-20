BBC: Dünya, Türkiye'deki cumhurbaşkanı seçimini izliyor 28 Mayıs seçiminin sonucunun etkisinin tüm dünyaya yansıyacağı belirtildi. Kılıçdaroğlu'nun dünya sahnesindeki varlığının sorgulandığı belirtilerek, Erdoğan öncülüğündeki Türkiye'nin küresel meselelerin çözümüne katkısına işaret edildi.

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İngiltere merkezli yayın kuruluşu BBC, cumhurbaşkanı seçiminin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci turunu mercek altına aldı.

Türk seçmenlerin bir hafta sonra tekrar sandık başına döneceği belirtildi.

Seçim dalgalara neden olacak

"Seçim, dünya çapında dalgalar yaratacak." denilen haberde, "Türkiye'nin geleceği kimin kazandığına bağlı olarak çok farklı görünebilir. Dünya izliyor." ifadeleri kullanıldı.

Yirmi yıldır iktidarda olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, hem Doğu ile hem de Batı ile bağlar kurduğu anımsatıldı.

Kılıçdaroğlu'nun dünya sahnesindeki varlığı sorgulanıyor

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun vaatlerine işaret edilerek şöyle denildi:

Bazıları, Kılıçdaroğlu'nun dünya sahnesinde var olup olmadığını ve (CHP Lideri'nin) Erdoğan'ın alamet-i farikasına dönüştürdüğü güvenlik konusundaki kararlılığını sorguluyor.

Türkiye'de yaşananların dünyaya etkisi var

Avrupa Birliği'nin eski Dış Politika Şefi Barones Ashton'un görüşlerine yer verilen haberde şu ifadeler aktarıldı:

Türkiye'yi, kararsız devletlerden biri olarak tanımlıyorum. Türkiye'de demokrasi ve bölgedeki konumu açısından yaşananların Avrupa'ya, Asya'ya ve elbette hepimizin boğuştuğu tüm küresel sorunlara çok büyük etkisi var. Bu yüzden gerçekten önemli.

Ukrayna savaşında arabuluculuk rolüne vurgu

Ankara'nın, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda değerli bir diplomatik arabulucu olarak öne çıkarak konumunu sağlamlaştırdığı notu paylaşılırken, "Savaşan ülkeler arasındaki bazı görüşmeleri kolaylaştırdı. Ancak gerçek atılımı tahıl anlaşmasıyla yaptı." ifadesi kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, diğer taraftan İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve ABD Başkanı Joe Biden'dan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e kadar herkesle iletişim hatlarını açık tuttuğuna dikkat çekildi.

İsveç'in askıya alınan NATO'ya katılım süreci

İsveç'in ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımı konusunda Türkiye'nin itirazlarda bulunarak Helsinki'nin üyeliğini yavaşlattığı ifade edildi.

Stockholm'ün üyeliğinin askıda kalmaya devam ettiği, iadesi istenen PKK'lılarla ilgili gerekli adımlar atılmadıkça bu ülkeyle ilgili sürecin desteklenmeyeceği vurgulandı.