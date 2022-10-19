BBC enerji kesintileri senaryoları üzerinde çalışıyor

The Guardian, İngiliz kamu yayıncısı BBC'nin kara kış için enerji kesintileri senaryoları üzerinde çalıştığını yazdı.

Rusya-Ukrayna savaşının en büyük etkisi enerji sektörüne oldu.

Rusya ve Ukrayna gibi gaz ve petrol üreticisi iki ülkenin saf dışı kalması, özellikle Rusya'ya bağımlı Avrupa'yı çıkmaza soktu.

Yaptırımlar ile Rus petrol ve gazına ambargo koyan Batı, alternatiflere yönelse de kısa vadede Rusya'nın yerini doldurması imkansız gibi görülüyor.

Bu kapsamda Avrupa ülkeleri, bir yandan tasarruf adımları atarken bir yandan da felaket senaryolarına yani kara kışa hazırlanıyor.

BBC enerji kesintileri için senaryolar hazırlıyor

İngiliz kamu yayıncısı BBC'nin de kara kış için felaket senaryoları üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

The Guardian'ın hazırladığı habere göre BBC, enerji krizi nedeniyle İngiltere'de kış aylarında yaşanabilecek güç kesintilerine dair yayın senaryoları hazırlıyor.

BBC'nin senaryoları, elektrik veya gaz kesintisi durumlarında canlı yayında halkla paylaşılacak gizli bilgilerden oluşuyor.

"Halka nasıl güvence verebiliriz"

Buna göre dokümanlar; mobil ağların, internetin, bankacılık sistemlerinin ve trafik ışıklarının "büyük bir güç kaybı" sonucu çalışmaması halinde halka nasıl güvence verileceğini ortaya koyuyor. Senaryolarda, halka, araç radyoları ve bataryalı alıcılardan acil durum yayınlarını dinlemeleri tavsiye ediliyor.

"Hastanelerde 2 gün elektrik kesilebilir"

Bir taslakta, hastanelerdeki elektriğin 2 güne kadar kesintide olabileceği ve polisin aşırı baskı altında kalabileceği öngörülüyor.

"36 ila 48 saat içinde yeniden temin..."

Bir diğer taslakta ise, "Hükümet, enerjinin 36 ila 48 saat içinde yeniden temin edilmesini umuyor. İngiltere'nin çeşitli bölgelerine o zamandan önce aralıklı olarak tedarik sağlanacak." ifadeleri kullanılıyor.