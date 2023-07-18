BBC spikeri Thompson, yılanla ilgili haberde notlarının arkasına saklandı Florida'da yakalanan yılanla ilgili görüntüleri aktaran İngiliz spiker, yılan fobisinden dolayı ekrana bakamadı. Yüzünü kağıtla kapatan sunucunun anları kameraya yansıdı.

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ensonhaber.com

ABD'nin Florida eyaletinde, ülke tarihinin en uzun Burma pitonu yakalandı.

Çimenlerin arasından çıkarılan pitonun ağırlığı yaklaşık 57 kilo, uzunluğu ise 6 metre olarak hesaplandı.

Spikerin yılan fobisi

İngiltere merkezli BBC televizyonunun haber spikeri Ben Thompson, söz konusu gelişmeyi ekranlara getirdiği sırada ilginç hareketler sergiledi.

Yılan fobisi olan Thompson, görüntüler ekrana gelirken, o anlara bakmamak için elindeki notlarla yüzünü kapattı.

"Haberi size nasıl anlatacağımı bilmiyorum"

"Yılandan korkan insanlar şimdi kafalarını çevirsin." diyen Thompson şunları söyledi:

Bir sonraki haberi size nasıl anlatacağımı tam olarak bilmiyorum çünkü yılanlardan nefret ediyorum.

Görüntülerin ekranda olup olmadığını sordu

Spiker Ben, haberi sunmayı bitirdi. Yüzünü kapattığı kağıtları çekmeden önce görüntülerin ekrandan alınıp alınmadığını sordu.