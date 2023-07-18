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ABD'nin Florida eyaletinde, ülke tarihinin en uzun Burma pitonu yakalandı.
Çimenlerin arasından çıkarılan pitonun ağırlığı yaklaşık 57 kilo, uzunluğu ise 6 metre olarak hesaplandı.
Spikerin yılan fobisi
İngiltere merkezli BBC televizyonunun haber spikeri Ben Thompson, söz konusu gelişmeyi ekranlara getirdiği sırada ilginç hareketler sergiledi.
Yılan fobisi olan Thompson, görüntüler ekrana gelirken, o anlara bakmamak için elindeki notlarla yüzünü kapattı.
"Haberi size nasıl anlatacağımı bilmiyorum"
"Yılandan korkan insanlar şimdi kafalarını çevirsin." diyen Thompson şunları söyledi:
Bir sonraki haberi size nasıl anlatacağımı tam olarak bilmiyorum çünkü yılanlardan nefret ediyorum.
Görüntülerin ekranda olup olmadığını sordu
Spiker Ben, haberi sunmayı bitirdi. Yüzünü kapattığı kağıtları çekmeden önce görüntülerin ekrandan alınıp alınmadığını sordu.