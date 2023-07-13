BBC: Yunan sahil güvenliği, tekne faciasından kurtulanlara baskı yaptı Felaketten kurtulan iki kişi, Mısırlılar gibi suçlanmaktan korktuklarını söyledi. Kazadan hemen önce yaşananlar da tek tek anlatıldı.

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Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında alabora olan ve yüzlerce kişiyi taşıyan göçmen teknesiyle ilgili yeni bir ayrıntı ortaya çıktı.

Hayatta kalmayı başaran iki kişi, sahil güvenliğin gemideki 9 Mısırlıyı kaçakçı olarak teşhis etmeleri için onlara nasıl baskı yaptığını anlattı.

BBC'nin elde ettiği kanıtların, Yunan sahil güvenliğinin geçen ay yaklaşık 600 kişinin yaşamını yitirdiği ölümcül kazadaki rolüne ilişkin daha fazla şüphe uyandırdığı belirtildi.

Mısırlılar suçlandı

14 Haziran'daki olaydan kısa bir süre sonra 9 Mısırlı gözaltına alınırken "adam öldürme ve insan kaçakçılığıyla" suçlandılar.

Ancak felaketten sağ kurtulan Ahmed ve Musaab, göçmenlerin Yunan makamları tarafından susturulduğunu ve sindirildiğini söyledi.

Son bir aydır, Yunan sahil güvenliğin balıkçı teknesini halatla çekerek batmasına neden olduğu iddiaları ortaya atılmıştı.

"İp bağladılar, sürüklediler"

Musaab, "Soldan ip bağladılar. Dengelemek için herkes teknenin sağ tarafına geçti." dedi.

Yunan gemisinin hızlı hareket ettiğini ve bunun da teknenin ters dönmesine yol açtığını belirten Musaab, "Uzun bir mesafe sürüklemeye devam ettiler." diye konuştu.

"Ölümden kurtuldunuz, konuşmayı kesin"

Ahmed de "İnsanlar buna Yunan sahil güvenliğinin neden olduğunu söyleyerek yanıt verdiğinde, sorgulamadan sorumlu yetkili tercümandan görüşülen kişiye konuşmayı kesmesini söylemesini istedi." ifadelerini kullandı.

Kurtarılanlara ölmedikleri için şükretmelerinin söylendiğini belirtildi. Ahmed, "Ölümden kurtuldunuz! Olay hakkında konuşmayı kesin! Bu konuda daha fazla soru sormayın!" şeklinde bağrışmaların olduğunu dile getirdi.

4 bin 500 dolar ödediler

İkili, Mısırlılar gibi kendilerinin de suçlanmaktan korktuğunu da sözlerine ekledi.

Ahmed ve Musab, teknede yer ayırtmak için 4 bin 500 dolar ödediklerini söyledi. Ahmed'in küçük kardeşinin hâlâ kayıp olduğu kaydedildi.