Beckham’ların gelini mutsuz: Eşim baskı altında

Nicola Anne Peltz ile evlendikten sonra eşinin soyadını kullanan Brooklyn Beckham’ın ailesine eleştiri geldi. Güzel oyuncu, kayınvalide ile kayınpederinin eşini baskı altına aldığını düşünüyor.

İngiltere'nin en zengin ünlüleri arasında yer alan Victoria Beckham-David Beckham çiftinin 23 yaşındaki oğulları Brooklyn Beckham, 2020'nin temmuz ayında 27 yaşındaki oyuncu Nicola Anne Peltz ile nişanlandı.

İkili, geçtiğimiz nisan ayında da Miami'de nikah masasına oturdu.

Eşinin soyadını aldı

Brooklyn Beckham, evlendikten sonra eşiyle birlikte kayınpederi Nelson Peltz'in Los Angeles'taki 11 milyon dolarlık malikanesinde yaşamaya başladı.

Bununla da kalmayan Brooklyn Beckham, bir de eşinin soyadı olan 'Peltz'i aldı.

Anne ve baba bunu beğenmedi

İngiliz ve ABD basınında öne sürülenlere göre; David ve Victoria Beckham, oğullarının eşinin soyadını almasından memnun olmadı…

Çift, sosyal medyada düğünle ilgili paylaşımlarında sürekli oğullarının adını Brooklyn Beckham şeklinde anarak belli etti.

Gelinden kaynana ile kayınpedere eleştiri

Durum böyle olunca da Nicola Anne Peltz'ten Beckham ailesine eleştiri geldi.

Peltz, Tatler Dergisi'ne verdiği röportajda eşinin kariyer seçiminde herkesi memnun etmek için üzerinde yoğun bir baskı hissettiğini söyledi.

Ünlü oyuncunun bu sözleri, isimlerini doğrudan söylemese de David ve Victoria Beckham çiftini hedef aldığı şeklinde yorumlandı.

Eşinin babasından tavsiye alıyor

Brooklyn Beckham, bir dönem çabaladığı fotoğrafçılık konusunda beklenen başarıyı yakalayamayınca gurmeliğe yönelmişti.

Nicola Anne Peltz, aslında Brooklyn'in fotoğrafçılık yapmayı sevmediğini ve bunu kendisine söylediğini sözlerine ekledi.

Peltz, eşinin kariyer seçimi konusunda kendi babası milyarder iş adamı Nelson Peltz'ten tavsiye aldığını da belirtti.

Gelini hakkında konuşmuştu

Victoria Beckham, daha önce müstakbel gelini hakkında hissettiklerini anlatmıştı.

Nicola Peltz hakkında konuşan Beckham, oğlu Brooklyn'i kast ederek, “Daha sevilmeye layık bir hanımla tanışmasını isteyemezdik.” demişti.

Oğlunun ruh eşini bulduğunu da sözlerine ekleyen Victoria Beckham, “Onlar çok mutlu. Nicola harika, tatlı ve kibar. O çok sevimli ve sıcakkanlı bir kadın.” şeklinde konuşmuştu.