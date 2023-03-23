Beethoven’ın ölümünden önce Hepatit B olduğu ortaya çıktı Cambridge Üniversitesi’nden araştırmacılar, Alman piyanist ve besteci Ludwig van Beethoven’ın ölümünden aylar önce Hepatit B’ye yakalandığını belirledi. Beethoven’ın işitememesinin kesin nedeni belirlenemedi.

İHA

Alman piyanist ve besteci Ludwig van Beethoven’ın hayranlarının hatıra olarak sakladığı kaydedilen 8 tutam saç üzerinde yürütülen DNA çalışmaları, 1770 yılında dünyaya gelen ünlü bestecinin ölümüne ilişkin yeni verileri ortaya koydu.

Ölmeden önce Hepatit B'ye yakalandı

İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi’nden araştırmacı grubun, saç tutamından elde ettiği genomik veriler sonucunda siroz hastalığından öldüğü bilinen piyanistin, genetik olarak karaciğer hastalığına yatkın olduğu ve ölümünden aylar önce Hepatit B’ye yakalandığı belirlendi.

Çok fazla alkol tüketiyordu

Araştırmayı kaleme alan grubun başyazarı Tristan Begg, ünlü bestecinin çok fazla alkol tüketmesiyle birlikte genetik faktörlerin karaciğer rahatsızlığını tetiklemiş olabileceğini ifade etti.

Ayrıca açıklamada, elde edilen genomik verilerle Beethoven'ın sindirim sistemi sorunları yaşadığı kaydedildi.

İşitememesinin kesin nedeni bilinmiyor

Klasik müziğin en önemli isimlerinden olan Beethoven'ın yaşadığı sindirim sorunlarının da çölyak hastalığı veya laktoz hassasiyetinden kaynaklanmadığı belirtildi.

Yapılan araştırmada, 20’li yaşlarının ortalarında işitme kaybı yaşamaya başlayan ve 1818’e kadar da duyma kabiliyetini tamamen kaybeden Beethoven’ın işitememesinin kesin nedenini belirlenemedi.

'Ölüm nedenini söylememiz imkansız'

Almanya’daki Max Planck Evrimsel Antropoloji Enstitüsü’nden Johannes Krause, Beethoven’ın ölüm nedenini kesin olarak söylemenin imkansız olduğunu ifade ederek, “Ancak şu aşamada, ciddi derecede kalıtsal risklerin bulunduğunu ve Hepatit B olduğunu doğrulayabiliriz.” dedi.

Beethoven, 1827 yılında Viyana’da hayatını kaybetti.